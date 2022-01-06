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Британцы вернулись в супермаркеты

Британцы вернулись в супермаркеты
Фото commons.wikimedia.org

Посещение магазинов достигло доковидных показателей 

В 2021 году покупатели предпочли приобретать продукты для праздничного застолья в магазинах, а не в интернете. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на исследование компании Kantar.

Согласно отчету, перед Рождеством доверие потребителей вернулось в такой степени, что количество посещений супермаркетов достигло самого высокого уровня с марта 2020 года. При этом онлайн-продажи упали в декабре на 3,7% по сравнению с 2020 годом и составили 12,2% от общего объема продаж. 

В целом за четыре недели (до 26 декабря) британцы потратили на продукты к праздничному столу £11,7 млрд, что на 0,2% меньше рекордных показателей 2020 года, когда действовали строгие антиковидные ограничения.

Фрейзер Маккевитт, руководитель отдела розничной торговли компании Kantar, пояснил: «Люди воспользовались возможностью насладиться Рождеством с друзьями и семьей после прошлогодних скомканных праздников». По словам Маккевитта, хотя формальных правил, ограничивающих праздничные мероприятия, в минувшем декабре не было, информация о покупках говорит о том, что некоторые британцы предпочли сделать запасы и снова отпраздновать Рождество дома, а не в пабе или ресторане.

Общий объем продаж бакалейных товаров в Великобритании достиг £31,7 млрд за 12-недельный период, что на 3% меньше по сравнению с 2020 годом, но на 8% выше доковидного уровня.

Данные отчета показывают, что расходы на полноценные рождественские обеды в целом оставались неизменными, при этом покупатели потратили больше денег на всякие «вкусняшки». Например, продажи пирогов с фаршем достигли £62 млн – на 7% больше, чем в 2020 году. Около £61 млн потрачено на рождественские шоколадные конфеты – прирост составил 21%.

Исследование также предполагает, что некоторые потребители нервничали из-за возможного переедания: продажи средств от расстройства желудка выросли на 8%.

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