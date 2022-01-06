﻿﻿﻿﻿﻿

Нервы Меган Маркл оценили в один фунт

Нервы Меган Маркл оценили в один фунт
Фото commons.wikimedia.org

Судебные издержки составили £1 млн

Обнародована сумма компенсации морального ущерба, которую получит супруга принца Гарри от британского таблоида The Mail on Sunday за то, что газета в 2018 году опубликовала ее личное письмо отцу. Издание выплатит герцогине Сассекской ровно £1. Об этом пишет Би-би-си. 

Эта сумма была указана в судебных документах, официально подтверждающих, что таблоид признал поражение. 

Решение в пользу Меган принял судья сэр Джеффри Уос, сославшись на то, что письмо носило «частный, личный характер и не затрагивало общественных интересов». Как утверждают независимые юристы, выплата номинальной суммы свидетельствует о «слабой защите личной жизни Меган Маркл». Эксперты полагают, что за такое вторжение в частную жизнь можно было получить от £75 тыс. до £125 тыс.

Однако, согласно опубликованным документам, холдинг Associated Newspapers Limited (ANL), которому принадлежит The Mail on Sunday, выплатит герцогине Сассекской некую неразглашаемую сумму за нарушение ее авторских прав. Помимо этого, таблоид возместит ей судебные издержки в размере более £1 млн. 

В своем заявлении, опубликованном после постановления суда, Меган призвала людей быть «достаточно храбрыми, чтобы изменить индустрию бульварной прессы, наживающейся на лжи и боли, которую сама же и провоцирует».

profile-sample2
Новинки сезона: что смотреть в январе?
06-01-2022
profile-sample2
За кем следить на Олимпиаде?
06-01-2022
profile-sample2
Британцы вернулись в супермаркеты
06-01-2022

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.