Нервы Меган Маркл оценили в один фунт

Судебные издержки составили £1 млн

Обнародована сумма компенсации морального ущерба, которую получит супруга принца Гарри от британского таблоида The Mail on Sunday за то, что газета в 2018 году опубликовала ее личное письмо отцу. Издание выплатит герцогине Сассекской ровно £1. Об этом пишет Би-би-си.

Эта сумма была указана в судебных документах, официально подтверждающих, что таблоид признал поражение.

Решение в пользу Меган принял судья сэр Джеффри Уос, сославшись на то, что письмо носило «частный, личный характер и не затрагивало общественных интересов». Как утверждают независимые юристы, выплата номинальной суммы свидетельствует о «слабой защите личной жизни Меган Маркл». Эксперты полагают, что за такое вторжение в частную жизнь можно было получить от £75 тыс. до £125 тыс.

Однако, согласно опубликованным документам, холдинг Associated Newspapers Limited (ANL), которому принадлежит The Mail on Sunday, выплатит герцогине Сассекской некую неразглашаемую сумму за нарушение ее авторских прав. Помимо этого, таблоид возместит ей судебные издержки в размере более £1 млн.

В своем заявлении, опубликованном после постановления суда, Меган призвала людей быть «достаточно храбрыми, чтобы изменить индустрию бульварной прессы, наживающейся на лжи и боли, которую сама же и провоцирует».