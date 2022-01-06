ПЦР-тест для прибывающих в Британию отменен

Послабление действует только для вакцинированных

Правительство Великобритании отменило обязательное ПЦР-тестирование для въезжающих в страну из-за границы. Это было сделано под давлением представителей туристической индустрии, передает Би-би-си.

Начиная с 7 января полностью вакцинированным путешественникам старше 12 лет, прибывающим в Британию, необходимо сделать лишь один экспресс-тест не позднее чем на второй день после возвращения. Только в том случае, если результат окажется положительным, въезжающий будет обязан сдать подтверждающий ПЦР-тест.

Приезжающие в Соединенное Королевство лица, которые не были полностью вакцинированы, по-прежнему должны проходить экспресс-тест перед вылетом, а по прибытии – ПЦР-тесты как на второй, так и на восьмой день и самоизолироваться в течение 10 дней.

Борис Джонсон заявил, что тестировние перед отъездом «отговаривает многих от поездок из-за опасений оказаться в ловушке за границей и понести значительные дополнительные расходы». По данным издания, изменения в правилах появились благодаря давлению туристических фирм, которые неоднократно заявляли, что ограничительные меры сейчас неэффективны, ведь «омикрон» уже распространился по всей стране.

Тим Олдерслейд, исполнительный директор отраслевой организации Airlines UK, сказал: «Это очень долгожданный шаг в критически важный момент сезона бронирования для пассажиров, который станет огромным стимулом для тех, кто хочет поехать за границу или приехать в Великобританию в этом году. Теперь люди смогут планировать поездки, зная, что для полностью вакцинированных все ограничения на экстренное тестирование сняты». «Сегодняшний день знаменует собой важный шаг на пути к тому, чтобы научиться жить бок о бок с вирусом, помогая пассажирам и туристическому сектору прогнозировать предстоящий весенне-летний сезон», – добавил он.

Исследование, проведенное ранее авиакомпаниями Великобритании и Manchester Airports Group, показало, что отмена тестирования не повлияет на общее количество случаев заболевания и госпитализаций в стране.