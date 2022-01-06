﻿﻿﻿﻿﻿

ПЦР-тест для прибывающих в Британию отменен

ПЦР-тест для прибывающих в Британию отменен
Фото pixabay.com

Послабление действует только для вакцинированных 

Правительство Великобритании отменило обязательное ПЦР-тестирование для въезжающих в страну из-за границы. Это было сделано под давлением представителей туристической индустрии, передает Би-би-си.

Начиная с 7 января полностью вакцинированным путешественникам старше 12 лет, прибывающим в Британию, необходимо сделать лишь один экспресс-тест не позднее чем на второй день после возвращения. Только в том случае, если результат окажется положительным, въезжающий будет обязан сдать подтверждающий ПЦР-тест.

Приезжающие в Соединенное Королевство лица, которые не были полностью вакцинированы, по-прежнему должны проходить экспресс-тест перед вылетом, а по прибытии – ПЦР-тесты как на второй, так и на восьмой день и самоизолироваться в течение 10 дней.

Борис Джонсон заявил, что тестировние перед отъездом «отговаривает многих от поездок из-за опасений оказаться в ловушке за границей и понести значительные дополнительные расходы». По данным издания, изменения в правилах появились благодаря давлению туристических фирм, которые неоднократно заявляли, что ограничительные меры сейчас неэффективны, ведь «омикрон» уже распространился по всей стране.

Тим Олдерслейд, исполнительный директор отраслевой организации Airlines UK, сказал: «Это очень долгожданный шаг в критически важный момент сезона бронирования для пассажиров, который станет огромным стимулом для тех, кто хочет поехать за границу или приехать в Великобританию в этом году. Теперь люди смогут планировать поездки, зная, что для полностью вакцинированных все ограничения на экстренное тестирование сняты». «Сегодняшний день знаменует собой важный шаг на пути к тому, чтобы научиться жить бок о бок с вирусом, помогая пассажирам и туристическому сектору прогнозировать предстоящий весенне-летний сезон», – добавил он. 

Исследование, проведенное ранее авиакомпаниями Великобритании и Manchester Airports Group, показало, что отмена тестирования не повлияет на общее количество случаев заболевания и госпитализаций в стране.

profile-sample2
Новинки сезона: что смотреть в январе?
06-01-2022
profile-sample2
За кем следить на Олимпиаде?
06-01-2022
profile-sample2
Британцы вернулись в супермаркеты
06-01-2022

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.