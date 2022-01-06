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В Англии смягчили правила тестирования на ковид

В Англии смягчили правила тестирования на ковид
Фото UK Parliament/Jessica Taylor

ПЦР-тест не требуется для самоизолирующихся

Британское правительство смягчило правила тестирования на коронавирус. С 11 января жителям Англии, экспресс-тест которых показал положительный результат, не нужно будет сдавать ПЦР-тест для подтверждения инфицирования, сообщает Би-би-си.

Новое правило распространяется только на бессимптомных больных. В остальном протокол остался прежним: выйти из самоизоляции можно при условии сдачи двух экспресс-тестов, на шестой и седьмой день. Оба теста должны быть отрицательными. 

Порядок тестирования был изменен для того, чтобы сократить время ожидания самоизоляции. Граждане смогут зарегистрировать результат теста онлайн, после сообщения о положительном результате с ними свяжутся сотрудники NHS Test and Trace, чтобы их контакты можно было отследить, и инфицированный сможет раньше уйти на карантин. По официальной статистике, из-за быстрого распространения штамма «омикрон» сейчас на самоизоляции находятся около 1 млн человек.

Правило будет пересмотрено, когда уровень зараженности населения упадет ниже 1%. Согласно данным Управления национальной статистики, в настоящее время около 4% англичан инфицированы коронавирусом.

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1 Comment

  • Полина
    06.01.2022, 18:27

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