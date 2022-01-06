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За кем следить на Олимпиаде?

За кем следить на Олимпиаде?
Фото commons.wikimedia.org

Британцы могут взять медали в пяти видах спорта 

Зимние Олимпийские игры – одно из самых больших разочарований британского спорта. Несмотря на то что соревнования проводятся с 1924 года, God Save the Queen над олимпийскими стадионами звучит редко. SkyNews попросил двукратную чемпионку по скелетону Лиззи Ярнольд оценить шансы британской сборной на предстоящей Олимпиаде в Пекине. 

Выдающаяся спортсменка перечислила пять дисциплин, за которыми она будет следить. В них у представителей Соединенного Королевства есть, по мнению Ярнольд, неплохие шансы на успех.

Первым она вспомнила керлинг, который скелетонистка назвала своей страстью. Британских спортсменов она считает фаворитами, так как отправленные в Пекин Джен Доддс и Брюс Муат получили золото на прошлогоднем чемпионате мира.

Смешанные пары совсем недавно были допущены до Зимних Олимпийских игр, так что Доддс и Муат должны подняться на пьедестал.

Другим фаворитом Ярнольд считает Шарлотту Банке, ранее защищавшую французскую сборную в гонке на сноуборде. Этот вид чемпионка сравнила с гонками на BMX. В Токио прошлым летом заезды с участием Бет Шрайвер и Кай Утай были полны драматизма, аналогичной борьбы стоит ждать и в сноубординге. «Шарлотта Бэнкс – очень хорошая спортсменка. Мне не терпится посмотреть на нее, я обожаю экстремальные соревнования, которые требуют такого уровня подготовки и мастерства», – пояснила Ярнольд.

Ярнольд доминировала в женском скелетоне все прошлое десятилетие, а сейчас считает, что медали в этом виде спорта смогут завоевать британские мужчины. Она особенно отметила Маркуса Уайатта, который получил серебро на отборочном турнире в ноябре. Большие надежды Ярнольд связывает и с другими коллегами по санному спорту. Бобслейная пара Брэда Холла и Грега Кэкетта также неожиданно завоевала серебро на тестовых соревнованиях в прошлом году, и вся команда будет надеяться на улучшение результатов после разочарования на Олимпийских играх 2018 года. В женском состязании большие шансы на победу у бобслеистки-одиночницы Мики Макнилл. 

Кроме того, Ярнольд считает претенденткой на медаль во фристайле 17-летнюю Кристи Мьюир, которая прекрасно выступила на Молодежных Олимпийских играх 2020 года. 

XXIV Зимние Олимпийские игры стартуют в Пекине 4 февраля. 

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1 Comment

  • Полина
    06.01.2022, 18:16

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