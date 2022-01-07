﻿﻿﻿﻿﻿

Борис Джонсон: антиваксеры несут чушь

Борис Джонсон: антиваксеры несут чушь
Фото commons.wikimedia.com

Противники прививок вредят нации

Глава британского правительства обвинил участников кампании против вакцинации в том, что они забивают головы сограждан «чушью». Слова политика приводит Би-би-си. 

Премьер-министр заявил, что те, кто распространяет ложную информацию в социальных сетях, «совершенно не правы», и ему следует привлечь их к ответственности.

Некоторые европейские страны сделали вакцинацию обязательной. Джонсон подчеркнул, что для Великобритании важно сохранить добровольный подход к прививкам, однако глава исполнительной власти отметил, что антиваксерская пропаганда губительна для нации. Последней страной, которая ввела обязательную вакцинацию, стала Италия. Австрия была первым государством, принудившим своих граждан к прививке. 

На данный момент в Британии 90% лиц старше 12 лет получили хотя бы одну дозу вакцины против ковида. Почти 83% сделали второй укол, 60% ревакцинированы. 6 января в Соединенном Королевстве были зарегистрированы 179 756 новых случаев заболевания и 231 смерть в течение 28 дней после положительного теста.

Во время визита в центр вакцинации в Нортгемптоне Джонсон заявил: «Я никогда не говорил об этом раньше, потому что считаю важным добровольный подход к вакцинации, но антипрививочники совершенно не правы». 

По заявлению главы британского правительства, около 30–40% из 17 тыс. пациентов в больницах «на самом деле вообще не были вакцинированы». «Это особенно верно для находящихся в реанимации под аппаратами искусственной вентиляции легких», – добавил Борис Джонсон. 

profile-sample2
Борис Джонсон: антиваксеры несут чушь
07-01-2022
profile-sample2
Спрос на черную икру в мире резко вырос
07-01-2022
profile-sample2
Снесенная статуя Эдварда Колстона подорожала в 50 раз
07-01-2022

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.