Борис Джонсон: антиваксеры несут чушь

Противники прививок вредят нации

Глава британского правительства обвинил участников кампании против вакцинации в том, что они забивают головы сограждан «чушью». Слова политика приводит Би-би-си.

Премьер-министр заявил, что те, кто распространяет ложную информацию в социальных сетях, «совершенно не правы», и ему следует привлечь их к ответственности.

Некоторые европейские страны сделали вакцинацию обязательной. Джонсон подчеркнул, что для Великобритании важно сохранить добровольный подход к прививкам, однако глава исполнительной власти отметил, что антиваксерская пропаганда губительна для нации. Последней страной, которая ввела обязательную вакцинацию, стала Италия. Австрия была первым государством, принудившим своих граждан к прививке.

На данный момент в Британии 90% лиц старше 12 лет получили хотя бы одну дозу вакцины против ковида. Почти 83% сделали второй укол, 60% ревакцинированы. 6 января в Соединенном Королевстве были зарегистрированы 179 756 новых случаев заболевания и 231 смерть в течение 28 дней после положительного теста.

Во время визита в центр вакцинации в Нортгемптоне Джонсон заявил: «Я никогда не говорил об этом раньше, потому что считаю важным добровольный подход к вакцинации, но антипрививочники совершенно не правы».

По заявлению главы британского правительства, около 30–40% из 17 тыс. пациентов в больницах «на самом деле вообще не были вакцинированы». «Это особенно верно для находящихся в реанимации под аппаратами искусственной вентиляции легких», – добавил Борис Джонсон.