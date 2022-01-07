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Снесенная статуя Эдварда Колстона подорожала в 50 раз

Снесенная статуя Эдварда Колстона подорожала в 50 раз
Фотоflickr.com

Вандалы сделали работорговца знаменитостью

Стоимость снесенной статуи Эдварда Колстона теперь может доходить до £300 тыс. Это в 50 раз больше, чем она стоила до того, как бристольский монумент был разрушен в ходе массовых беспорядков лета 2020 года, передает SkyNews. 

Цифру назвала одна из участников массовых протестов движения BLM, Райан Грэм, которая вместе с тремя товарищами выкинула в реку скульптуру знаменитого предпринимателя и филантропа XVIII века. Суд, завершившийся в конце 2021 года, полностью оправдал Грэм и трех ее сообвиняемых.  

«[Эксперт] оценил статую до ее падения примерно в £6 тыс., – отметила Грэм. – После сноса ее минимальный эстимейт на аукционе составил £150 тыс., цена может дойти до £300 тыс., – неплохо, по-моему».

30-летняя активистка считает, что статуя должна попасть в руки частного коллекционера. «Я думаю, что Бристольский музей должен продать скульптуру, – заявила она. – Пусть эти деньги потратят на какой-нибудь мемориал».

Грэм полагает, что в Бристоле не хватает памятных мест, посвященных трансатлантической работорговле, процветавшей в этом портовом городе 300 лет назад. Имя Эдварда Колстона увековечено во многих бристольских топонимах благодаря щедрому финансированию школ, больниц, богаделен и церквей города. Борцы за социальную справедливость считают предпринимателя и члена английского парламента работорговцем, поскольку в течение двух лет Колстон был главой Королевской африканской компании, обладавшей в Англии монополией на торговлю чернокожими невольниками.

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