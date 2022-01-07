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Спрос на черную икру в мире резко вырос

Спрос на черную икру в мире резко вырос
Фотоcommons.wikimedia.com

Британцы также готовы платить за деликатес 

Несмотря на ковидные ограничения, девальвацию фунта и феноменальную инфляцию, в Соединенном Королевстве процветает икорный бизнес. Многие рестораны были вынуждены закрыться, тем не менее большинство жителей Британии по-прежнему готовы тратиться на деликатес. Они покупают икру в интернете и едят ее дома, сообщает Би-би-си.

«Я думаю, что люди на карантине хотели развлечься и решили потратить деньги на икру осетра либо дома, либо в ресторанах [когда они снова открылись]», говорит Карла Сора, генеральный директор итальянской фирмы Agroittica Lombarda, крупнейшего поставщика икры в Западной Европе. 

Икра – яйца осетровых рыб, живущих в Каспийском море, которое омывает Россию, Казахстан, Туркменистан, Иран и Азербайджан. К 2006 году сильный перелов на Каспии привел к запрету на глобальную продажу почти всей живой икры. Ограничение по-прежнему действует, оно основано на швейцарской Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

Запрет привел к быстрому росту разведения осетровых рыб по всему миру специально для производства икры. В результате почти вся легально продаваемая на рынке икра в настоящее время производится из искусственно выращенных осетровых рыб.

Американская фирма Sterling Caviar, у которой есть четыре фермы в Калифорнии, заявила, что ее продажи увеличились на 10% в 2021 году. В Великобритании контрагент американской фирмы Exmoor Caviar, распродал полностью весь запас 2020 года. Владелец Sterling Юджин Фернандес говорит, что его онлайн-продажи выросли на 60% в прошлом году, чему способствовал запуск нового веб-сайта.

По данным норвежской фирмы Kontali, которая отслеживает мировой рыбный промысел, в 2019 году на индустрию выращивания осетровых было затрачено €750 млн (около £627 млн).

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