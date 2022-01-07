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Уондсворт в топе по сделкам с элитным жильем

Уондсворт в топе по сделкам с элитным жильем
Фотоcommons.wikimedia.com

Спрос и цены на недвижимость растут за счет иностранцев

Один из самых зеленых районов британской столицы, Уондсворт, был назван лидером по количеству сделок с недвижимостью на сумму от £1 до £3 млн. По данным лондонского агентства недвижимости Bective, на этот боро пришлось до 11% от всех операций с элитным жильем, на Кенсингтон и Челси – 9%, на Ричмонд-апон-Темз – 8%. Об этом пишет City A.M.

Кесингтон и Челси лидируют на рынке домов средней ценовой категории стоимостью от £3 до £5 млн. Из 438 сделок в этом сегменте в Кенсингтоне и Челси было заключено 23%, а в Вестминстере – 21%.

На эти два района также приходится значительная доля самой дорогой недвижимости. В Кенсингтоне и Челси находятся 43% из 212 домов, купленных более чем за £5 млн. 

Глава отдела продаж Bective Крейг Тонкин заявил, что «спрос со стороны состоятельных покупателей из-за границы приведет к дальнейшему росту цен и увеличению числа операций с недвижимостью в 2022 году». По его мнению, популярность Уондсворта среди покупателей возникла из-за обширного предложения больших семейных домов, спрос на которые резко вырос во время пандемии. Кроме того, в боро хорошая транспортная инфраструктура, наличие нового жилья и инвестиций в торговые и офисные площади.

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