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В Ливерпуле и Манчестере всплеск ковида

В Ливерпуле и Манчестере всплеск ковида
Фотоpixabay.com

Статистику ухудшают пожилые антиваксеры

Новые данные говорят, что эпицентр нынешней вспышки COVID-19 переместился из Лондона на северо-запад Англии. Об этом пишет SkyNews со ссылкой на статистику Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA). 

Отчет NHS Англии свидетельствует о том, что менее половины всех взрослых в крупных промышленных городах региона получили третью дозу вакцины. В основном речь идет о Ливерпуле, Бирмингеме, Манчестере и Ноттингеме, из 100 тыс. жителей которых в больницах с ковидом лежит 37 человек.

В Лондоне эта цифра едва превышает 30 пациентов. 

Эпидемия в меньшей степени затронула Линкольншир, Восточную и Южную Англию и Южный Уэльс. В этих районах Соединенного Королевства в больницы попали 18 заразившихся из 100 тыс. населения.

Борис Джонсон выразил разочарование в связи с тем, что прививочная кампания на северо-западе проходит недостаточно эффективно. Премьер-министр обрушился с критикой на антиваксеров, которые, по его мнению, забивают «чепухой» головы согражданам, особенно пожилым.

В стране резко возросло число пациентов старше 85 лет. Госпитализации в этой возрастной группе удвоились с 62 на каждые 100 тыс. за неделю до Рождества до 121 на каждые 100 тыс. в начале 2022 года. 

Последний отчет Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании также говорит о том, что активность применения бустерных прививок замедляется в каждой возрастной группе.

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