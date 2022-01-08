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«Ромео и Джульетта» в Ковент-Гардене

«Ромео и Джульетта» в Ковент-Гардене
Фото:roh.org.uk

Балет «Ромео и Джульетта» в постановке Кеннета Макмиллана (1929–1992) стал первым многоактовым спектаклем с начала пандемии в мире. Он не изменился с момента его первого показа в 1965 году. Постановка, в которой задействованы все силы труппы Королевского балета Великобритании, представляет собой современный шедевр. Изысканная хореография предоставляет танцорам-исполнителям ролей Ромео и Джульетты массу возможностей для различных интерпретаций поведения влюбленных.
Спектакль длится примерно 2 часа 55 минут (с двумя антрактами).

КОГДА: до 25 февраля
ГДЕ: Royal Opera House, Bow Street Covent Garden, London WC2
БИЛЕТЫ: £7–135, roh.org.uk

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