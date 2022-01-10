Экскурс в историю: «Титаник» в Лондоне

Иммерсивная выставка «Титаник» представляет уникальные артефакты с затонувшего в 1912 году легендарного лайнера и позволяет по-новому взглянуть на известную трагедию. Здесь в натуральную величину воссозданы коридоры и каюты корабля; можно увидеть ночное платье, которое надела одна из выживших в ночь катастрофы, обручальное кольцо, посуду, найденную в секции первого класса и многие другие реликвии, сохранившиеся после самого известного в мире кораблекрушения: всего более 200 экспонатов, ранее никогда не демонстрировавшихся в Великобритании.

Однако стоит отметить, что это гораздо больше, чем демонстрация исторических экспонатов: это подлинные истории людей, собиравшихся пересечь Атлантику на борту известного корабля – в его первом и последнем плавании. Экспозиция позволяет перенестись в 1912 год посредством фотографий, писем, сувениров и других личных вещей, рассказывающих о судьбах их владельцев и героических подвигах на борту. Раскройте настоящую историю «Титаника», отправившись в путешествие во времени.

КОГДА: до 20 марта, с 9:00 до 18:00

ГДЕ: Dock X London – Unit 1, Canada Water Retail Park, Surrey Quays Road, London, SE16 2XU

БИЛЕТЫ: от £24,90, titanicexhibitionlondon.com