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Инфляция в Британии бьет рекорды

Инфляция в Британии бьет рекорды
Фото QuoteInspector.com

Подорожают еда, одежда и энергия

Британский ретейл напуган высокой инфляцией в 2022 году. Представители отрасли полагают, что снижение реальных доходов населения приведет к падению продаж в розничной торговле, сообщает Reuters. 

Next – самый успешный продавец одежды в Великобритании, Greggs – быстро развивающаяся сеть магазинов еды навынос и дисконтная группа B&M заявили, что вынуждены компенсировать все более высокие расходы на закупку товаров, электроэнергию, рабочую силу и транспортные расходы, не повышая отпускные цены в ущерб продажам.

У владельцев Next беспокойство вызывает разрыв между ростом цен и увеличением доходов клиентов, в то время как Greggs подняла заработную плату собственного персонала, чтобы удержать работников в условиях жесткого рынка, и теперь пытается максимально безболезненно пройти через неминуемое повышение цен.

«Этот год сложнее предыдущих. На нас обрушивается инфляция как со стороны закупок, так и со стороны рабочей силы»,отметил генеральный директор Greggs Роджер Уайтсайд. 

Сбои в логистике, более высокие затраты на электроэнергию, нехватка рабочих рук и повышенный спрос после карантинов толкают цены вверх темпами, не виданными в странах Западной Европы десятилетиями.

Британские потребители уже стали свидетелями роста цен на продукты питания из-за Брексита. Повышение налогов и счетов за электроэнергию ожидается в апреле. Банк Англии ожидает, что инфляция потребительских цен, прежде чем сможет замедлиться, достигнет в апреле 6% – это самый высокий уровень с 1992 года.

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