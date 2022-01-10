Лорд Фрост: Британию спасут низкие налоги

Экс-министр обвиняет окружение Бориса Джонсона в некомпетентности

Консерватор Дэвид Фрост, бывший министр, занимавшийся вопросами Брексита в правительстве Джонсона, в своем первом крупном интервью после отставки заявил, что партии тори необходимо придерживаться политики низких налогов и свободного рынка, иначе она рискует проиграть на следующих выборах. Политика цитирует The Guardian.

Лорд Фрост покинул свой пост перед Рождеством, сославшись на несогласие с антиковидными мерами властей. Решение экс-министра совпало с кризисом на курируемых им переговорах Великобритании и Евросоюза о Североирландском протоколе. После этого Фрост заявил о своем намерении присоединиться к представителям правого крыла партии тори, став членом так называемой группы восстановления после ковида.

«Нам нужно, чтобы Британия снова стала экономически активной, а это означает свободный рынок, открытую дискуссию и низкие налоги, – отметил он. – Люди должны смотреть на эту страну и думать: да, здесь что-то меняется. Если мы хотим выбраться из этой маленькой ямы и выиграть выборы через пару лет, то мы должны двигаться в этом направлении».

Требование Фроста о снижении налогов прозвучало на фоне растущего беспокойства среди тори-тэтчеристов в связи с планами правительства по увеличению взносов в систему национального страхования в апреле этого года.

Фрост также раскритиковал советников Джонсона и присоединился ко многим сторонникам консерваторов, считающих премьер-министра правильным лидером, окруженным неправильными людьми. «Я думаю, что ему, вероятно, нужна лучшая поддержка команды», – пояснил он.