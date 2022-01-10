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Медработники увольняются из-за принудительной вакцинации

Медработники увольняются из-за принудительной вакцинации
Фото commons.wikimedia.org

Сотрудники медучреждений против прививок

Клайв Кей, глава больницы Королевского колледжа – одной из самых загруженных в Лондоне, – с тревогой ждет вступления в силу новых правил, требующих тотальной вакцинации сотрудников медицинских учреждений. По его мнению, подобные действия приведут к потере до 10% всего штатного состава. 

C апреля линейный персонал Национальной службы здравоохранения Англии, работающий «на передовой», непосредственно с пациентами, должен будет получить прививку от коронавируса, в противном случае работодатель будет обязан перевести невакцинированного сотрудника на другую должность или уволить, если нужной вакансии не окажется.

По словам Кея, он поощрял своих коллег вакцинироваться, но 10% из 14 тыс. сотрудников больницы Королевского колледжа до сих пор непривиты. Свое заявление директор госпиталя сделал после того, как один из его врачей бросил вызов министру здравоохранения Саджиду Джавиду, публично заявив, что он «недоволен» грозящим ему увольнением из-за отсутствия прививки. Врач Стив Джеймс, консультант отделения интенсивной терапии, утверждал, что, по его мнению, у него уже есть антитела после болезни, а вакцинация должна быть делом личного выбора. Сам Джавид называет политику правительства полностью оправданной. 

Аналогичные меры уже были введены в Англии в отношении работников социальной сферы. После этого руководство домов престарелых заявило, что ограничение усугубило кадровый кризис. Подразделение NHS уже переживает острую нехватку линейного персонала, и без того подверженного повышенной текучке. По сведениям Службы здравоохранения, сейчас в штате недостает около 93 тыс. человек.

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