«Мир Стоунхенджа» в Британском музее

Все знают об английских мегалитах, но мало кто представляет себе строителей Стоунхенджа и их время. Цель выставки «Мир Стоунхенджа» – подробно рассказать об этом. Здесь представлено более 430 экспонатов, повествующих об эпохе Стоунхенджа. 250 объектов переданы во временное пользование учреждениями шести европейских стран и Англии. Среди экспонатов небесный диск из Небры, которому 3 600 лет, прибывший из музея Галле в Германии, золотая шляпа из музея в германском Шпайере, золотой конус Авантона из музея под Парижем. Также в Британский музей прибыл деревянный памятник под названием Сихендж («морской Стоунхендж»), который нашли на пляже Норфолка в 1998 году, когда он показался из-под зыбучих песков, хранивших его 4 000 лет.

Куратор выставки Нил Уилкин: «Люди склонны считать Стоунхендж чем-то типично британским, но на самом деле тогда вся Европа представляла собой мир взаимосвязей и взаимодействий. Мы хотим показать, что невозможно понять Стоунхендж без понимания его европейских ровесников».

КОГДА: до 17 июля, ежедневно с 10:00 до 17:00 (по пятницам – до 20:30)

ГДЕ: Great Russell St, London WC1B 3DG

БИЛЕТЫ: от £16,00, britishmuseum.org