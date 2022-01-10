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Охрана британских судов под угрозой из-за нехватки персонала

Охрана британских судов под угрозой из-за нехватки персонала
Фото commons.wikimedia.org

Преступники приходят на слушания вооруженными до зубов

С апреля 2020 года в зданиях королевских судов, где проходят слушания по наиболее серьезным уголовным делам, было изъято более 1 000 ножей и других клинков. Об этом сообщает SkyNews со ссылкой на данные Службы судов и трибуналов Ее Величества (HMCTS). Фактическое количество изъятых опасных предметов, вероятно, намного выше, поскольку цифры не включают объединенные судебные центры, расположены в Оксфорде, Лидсе, Дерби и других городах.

В общей сложности сотрудниками было было конфисковано 42 больших ножа (с длиной лезвия более 3 дюймов), 359 небольших ножей и 660 «иных клинков». Изъято 2 единицы огнестрельного оружия и 73 единицы «прочего оружия». О том, что имеется в виду под этим термином, не сообщается; вероятно, речь идет об ударно-дробящих кастетах, дубинках и топорах. 

Опасения насчет того, достаточно ли хорошо охраняются залы судебных заседаний, возникли после чудовищного инцидента в апреле 2019 года, когда аферист Марк Маршалл выпил кислоту во время вынесения ему приговора Королевским судом Лондона. Несчастный скончался через два месяца в больнице. 

Результаты внутренней проверки выявили недостатки системы безопасности, которые «вероятно, способствовали» смерти Маршалла: он не был должным образом досмотрен на входе в суд, а конвойный офицер не конфисковал металлическую бутылку с кислотой.

В HMCTS не смогли ответить, сколько оружия было изъято до апреля 2020 года. Информации по каждому конкретному суду также нет. Маленькие ножи, изъятые в суде, могут быть возвращены их владельцам по письменному запросу, но Служба судов и трибуналов не сообщила, сколько из них было отправлено обратно, заявив, что у нее попросту отсутствуют такие данные.

Теневой министр лейбористской партии по вопросам судов и вынесения приговоров Алекс Каннингем не смог сдержать возмущения: «Невероятно, что всего за 18 месяцев более 1 000 человек попытались доставить опасное оружие в наши суды, чтобы натворить там черт знает что! Это симптом полной неспособности правительства тори справиться с валом серьезных насильственных преступлений, захлестнувших страну в последнее десятилетие».

Суды Британии испытывают острую нехватку персонала, причем эта тенденция сложилась еще до пандемии, коронавирус лишь ухудшил ситуацию. Менее половины судов в Англии и Уэльсе оставались открытыми во время первой волны COVID-19. Ранее сообщалось, что в ноябре в Вестминстерском магистратском суде была изъята имитация ружья после предполагаемой попытки пронести его через контрольный пункт службы безопасности.

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