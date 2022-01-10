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Тори больше не верят в Бориса Джонсона

Тори больше не верят в Бориса Джонсона
Фото Борис Джонсон и Риши СунакFlickr.com

Консерваторы ищут нового лидера 

Опрос Sky News показал, что почти половина всех членов Консервативной партии полагает, что Риши Сунак стал бы лучшим лидером. С ним тори могли бы получить больше мест на следующих выборах, чем с действующим премьер-министром. 

Треть опрошенных уверены, что Борису Джонсону следует уйти с поста лидера консерваторов. Почти 4 из 10 человек считают, что он плохо справляется со своей работой.

Оба вывода свидетельствуют о существенном росте недовольства тори своим руководством по сравнению с уровнем доверия к нему на ранней стадии пандемии. Результаты получены в ходе опроса YouGov 1 005 членов тори для Sky News, проведенного с 30 декабря по 6 января. Он стал первым подобным исследованием, осуществленным с июля 2020 года.

Данные показывают, что ошеломляющий энтузиазм в отношении Джонсона в первый год его премьерства сейчас ослабевает. Его однопартийцы задаются вопросом, кто сможет стать лучшим кандидатом на пост главы правительства: канцлер казначейства Риши Сунак или министр иностранных дел Лиз Трасс.

Проблема Джонсона заключается в том, что его репутация победителя выборов для тори теперь оспаривается его собственной партией. Так, менее четверти ее членов говорят, что в следующем электоральном цикле премьер-министр добьется большего успеха, чем Трасс, и только 16% предполагают, что он бы выступил лучше, чем Сунак. 

Опрос показал: доля тех, кто считает, что у Джонсона «хорошо» идут дела на посту премьер-министра, снизилась с 85% в июле 2020 года до 61%. Доля тех, кто считает, что дела его «плохи», увеличилась с 5 до 38%.

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