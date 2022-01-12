Борис Джонсон публично покаялся за ковид-вечеринку

И однопартийцы, и оппозиция ждут его отставки

Премьер-министр извинился за посещение вечеринки во время первого локдауна. Слова политика приводит Би-би-си.

Во время своего выступления в палате общин глава правительства признал, что принял участие в праздничном мероприятии, которое состоялось в саду его резиденции на Даунинг-стрит 20 мая 2020 года. По словам лидера консерваторов, он пришел на вечеринку, так как хотел «поблагодарить сотрудников аппарата правительства», и через 25 минут покинул ее, чтобы вернуться к работе. Джонсон отметил, что мероприятие было «технически в рамках правил», но он должен был понимать, как это могло выглядеть со стороны.

«Я хочу еще раз подчеркнуть, что я думал, будто это рабочее мероприятие. Я сожалению, что мы в тот вечер не поступили иначе. Я беру на себя ответственность за это и приношу свои извинения», – сказал чиновник парламентариям.

Лидер лейбористов сэр Кейр Стармер заявил, что теперь премьер-министр должен уйти в отставку из-за «нелепой лжи и жалких оправданий». Это мнение разделяют и либеральные демократы, и коллеги Джонсона по партии тори. Руководитель шотландских консерваторов Дуглас Росс призвал его покинуть пост главы правительства, назвав позицию премьера «несостоятельной».

Высокопоставленный источник в среде консерваторов сообщил, что Джонсон выглядел «побитым и удрученным», когда разговаривал со своими депутатами в кулуарах: он «потерял то, что сделало его таким успешным в партии». Консерватор сэр Роджер Гейл, частый критик Джонсона, сказал, что с политической точки зрения премьер-министр теперь «живой труп».