Горнолыжные курорты Великобритании

Знаете ли вы, что в Соединенном Королевстве 159 километров горнолыжных трасс? В Шотландии есть целых пять горнолыжных курортов под открытым небом, три из них находятся в национальном парке Кэрнгормс.

Гленши

Это крупнейший горнолыжный курорт Британии. Он расположен в национальном парке Кэрнгормс и предлагает 40 километров лыжных трасс различной сложности – от легкой (синей) до сложной (черной). Можно кататься и вне трасс.

Официальный сезон длится с декабря по апрель, однако лучший снежный покров – обычно в январе и феврале. В Великобритании приходится подстраиваться под погодные условия и порой менять даты лыжной поездки – ехать тогда, когда снег лучше. Дорогу А93, ведущую к Гленши, обычно хорошо и своевременно убирают, но из-за плохой погоды она может быть закрыта. Зимой общественный транспорт не ходит. На курорте есть парковка на 1 200 машин и несколько мест для подключения автофургонов к электросети.

Билеты на подъемники продаются как на полдня, так и на целый день. Также можно приобрести «длинные» абонементы, включая пяти- и семидневные, или сезонные. На территории курорта работает прокат снаряжения, а в местной горнолыжной школе можно записаться на групповые или индивидуальные уроки. Перекусить после активного отдыха можно в курортных кафе.

В самом Гленши отелей нет, ближайший находится в Бремаре (15 километров). В 64 километрах – гостиницы в Блэргори или Баллатере.

Кэрн-Горм

Здесь расположен самый высокий горнолыжный склон Соединенного Королевства: 1 230 метров над уровнем моря. А 30 километров лыжных трасс делают Кэрн-Горм вторым горнолыжным курортом в Шотландии. Тут потрясающие виды!

Трассы варьируются от зеленых (простые) до черных (сложные), их обслуживают 11 подъемников. Есть места для фристайла. Несколько лыжных школ предлагают индивидуальные уроки. На территории работает прокат снаряжения. Ски-пассы есть как на один день, так и на весь зимний сезон.

Здесь два ресторана. Один из них, Ptarmigan, расположен на высоте 1 097 метров над уровнем моря – это самый высокий ресторан Великобритании. В ясный день отсюда можно увидеть красивую панораму самого северного графства Шотландского нагорья. Ptarmigan предлагает разнообразное меню: легкие закуски, домашние супы, выпечку и знаменитый горячий шоколад Cairngorm.

Ближайший к курорту транспортный хаб находится почти в 15 километрах, в Авиморе. Прямые поезда до Авимора ходят из Эдинбурга, Глазго и Инвернесса. Очень удобный ночной поезд идет из Лондона прямо в Авимор, то есть вы можете заснуть в Лондоне и проснуться в Шотландии, днем покататься на лыжах и вернуться тоже ночью. Ночные поезда курсируют и из других мест Шотландии, что избавит вас от необходимости искать ночлег.

Из Авимора ходит автобус до горнолыжного курорта, но до Кэрн-Горма можно добраться и на такси. Для автопутешественников есть большие платные автостоянки. Остановиться на ночлег рекомендуем в Авиморе.

Лехт

Иногда его называют Лехт-2090, потому что он расположен на этой высоте (в футах). Это третий по популярности горнолыжный курорт в Шотландии, находится также в национальном парке Кэрнгормс. Лехт особенно популярен у семей с детьми, которые учатся кататься на лыжах, и новичков: здесь достаточно простых зон. Всего на курорте 20 трасс – от зеленых до черных, общей протяженностью 25 километров, и 14 подъемников. Есть и снежный парк для любителей фристайла или сноуборда.

Несмотря на то что в Лехте меньше спусков, чем на других горнолыжных курортах Кэрнгормса, он обычно менее загружен. Это большой плюс: вы будете меньше стоять в очередях на подъемники. Разумеется, есть прокат снаряжения. Билеты на подъемники продаются как на день, так и на весь сезон. Инструкторы проводят обучение в группах и индивидуально.

До Лехта на общественном транспорте добраться сложнее, поэтому лучше приехать на машине: на территории полно парковок. Есть стоянки для автофургонов. Остановиться на ночлег можно в ближайшем Томинтоуле – он в 10 километрах.

Невис Рендж

Невис Рендж находится на западном побережье Шотландии, недалеко от города Форт-Уильям. Это самый высокогорный курорт в Шотландии, предлагающий 35 километров трасс – от легких (зеленые) до сложных (черные). Есть возможность покататься и вне трасс.

Невис Рендж – единственный горнолыжный курорт в Шотландии, где гондола доставит вас от парковки до «эпицентра». Здесь есть ресторан и зона для начинающих, а также отсюда можно добраться до остальной части курорта. Лыжный центр предлагает прокат снаряжения и уроки. Билеты можно купить и на сутки, и на полный сезон.

Если у вас нет машины, до Невиса легко добраться на общественном транспорте: он находится всего в 11 километрах от вокзала Форт-Уильям. где можно пересесть на автобус, который и доставит вас до места. На территории курорта жилья нет, но в Форт-Уильяме множество отелей и апартаментов.

Гленко-Маунтин

Гленко-Маунтин был первым коммерческим горнолыжным курортом в Шотландии. Первый подъемник заработал здесь в 1956 году, правда, место тогда называлось White Corries. Курорт находится в долине Гленко, одном из самых живописных мест шотландского высокогорья.

В Гленко-Маунтин 20 трасс общей протяженностью 24 километров, тут находятся и самый длинный, и самый крутой спуск в Шотландии. Их обслуживают 8 подъемников. Уровни сложности трасс варьируются от зеленого (легкий) до черного (очень сложный). Горнолыжные курорты в Шотландии поражают своими видами, но в Гленко-Маунтин определенно один из лучших!

Пропуск на трассу можно купить на полдня. Цена будет ниже, если вы приедете в середине недели. Доступны и абонементы. К услугам гостей питание, прокат снаряжения, а также групповые и индивидуальные уроки.

До Гленко-Маунтин можно добраться на общественном транспорте. И в Гленко, и в Мосте Орчи есть железнодорожные станции, и до курорта ходит автобус. Вы также можете добраться до него на машине.

Ближайший отель – Kingshouse Hotel – расположен в нескольких минутах езды от курорта. Другие варианты – это отели Bridge of Orchy и Clachaig Inn (в 20 минутах). Кроме того, можно найти апартаменты в городе Гленко – на машине дорога дотуда займет примерно полчаса.

Беговые лыжи в Шотландии

В Шотландии можно ходить и на беговых лыжах. Если достаточно снега, это можно сделать где угодно за пределами горнолыжных курортов, просто найдите подходящее место. Если вы предпочитаете ухоженные трассы и более надежные условия, то опытные лыжники рекомендуют отправиться в лес Клэшиндаррок возле Райни в Абердиншире. По словам профессионалов, это место – лучшее в Великобритании для беговых лыж.

Где в Шотландии покататься вне трасс?

Если вам нравится внетрассовое катание, то это тоже возможно – здесь много гор разной высоты. Однако такое катание рекомендуется только для профессионалов, и лучше всего его проводить с местным гидом. Вот два оператора, которых рекомендуют эксперты: G2 Outdoor и Glenmore Lodge.

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Горнолыжные курорты Шотландии, как правило, объявляют ориентировочные даты открытия: это зависит от наличия снега и погоды. Обычно сезон длится с декабря до конца марта. Всегда проверяйте официальный веб-сайт каждого курорта, чтобы узнать последние обновления.

Инга Коуру-Недашковская @ingakouru

Автор Health Fitness Travel Guide – healthfittravel.com