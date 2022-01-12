Пассажиропоток в Хитроу нескоро вернется к норме

Хаб страдает от коронавирусных ограничений

По меньшей мере 600 тыс. пассажиров отказались от планов вылететь из Хитроу в декабре прошлого года из-за ужесточения ограничений на поездки, введенного с появлением «омикрона», сообщает Би-би-си.

Исполнительный директор самого загруженного аэропорта Великобритании Джон Холланд-Кей заявил, что «это подчеркивает кризис в отрасли и неопределенность, с которой сталкиваются путешественники».

Возвращение к нормальной жизни «может занять годы», предупредил глава международного аэрохаба. В 2021 году через Хитроу прошло всего 19,4 млн пассажиров, что на 12,3% меньше, чем в 2020 году, когда началась пандемия. Прошлогодний показатель, ставший самым низким для Хитроу за 50 лет, составил менее четверти допандемийного уровня, наблюдавшегося в 2019 году.

Холланд-Кей считает, что пришло время отменить все меры по тестированию на коронавирус для полностью вакцинированных людей. Опасения по поводу «омикрона» привели к тому, что с конца ноября все путешественники, прибывающие в Великобританию, должны были пройти экспресс-тест перед отъездом и самоизолироваться до тех пор, пока они не получат отрицательный результат ПЦР-теста после прибытия. Вследствие этого многие вовсе отказались от поездок, в том числе в период рождественских праздников.

В начале нового года правила были смягчены для полностью вакцинированных прибывающих после того, как туристические фирмы заявили, что введенные меры неэффективны из-за и так уже широкого распространения нового штамма в Великобритании. По сообщениям авиакомпаний, этот шаг вызвал резкий рост числа бронирований.

Холланд-Кей отметил: «В настоящее время на всех маршрутах аэропорта Хитроу действуют ограничения на поездки. Авиационная отрасль полностью восстановится только тогда, когда все они будут сняты и исчезнет риск того, что они будут повторно введены в короткие сроки». Он предупредил, что это создает «огромную неопределенность» для авиационного регулятора Управления гражданской авиации (CAA), поскольку оно готовится установить пятилетний предел сборов с пассажиров аэропорта Хитроу.

С 1 января CAA увеличило максимальную величину сбора с одного пассажира с £19,60 до £30,19, вызвав жалобы авиакомпаний.