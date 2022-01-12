Постпраздничный синдром: избавляемся от физического и ментального похмелья

После того как отсияли праздничные фейерверки и отзвенели тосты, а на столах ничего не осталось, можно в очередной раз признать: битва с организованностью и воздержанностью проиграна – нужно приступать к реабилитационным мероприятиям. Тело набрало лишние килограммы, а в душе немного муторно. Самое время провести «спектральный анализ» того, почему новый год приходит с грузом проблем, и подумать, как избавиться от ненужного.

И снова «прожекты»

Новый год для большинства – это священная корова праздничных ритуалов: трогать десятилетиями устоявшиеся традиции нельзя, иначе ничего не сбудется, жизнь свернет не туда, а навизуализированные картинки растворятся в воздухе. И вообще тлен и прах. Поэтому что мы делаем? Готовим, пьем, едим, веселимся, не спим и гуляем до упора. Сознание и тело иногда пытаются робко вклиниться в процесс, но кто их слушает? У нас Новый год! Про Рождество не упоминаем, поскольку его смысл совершенно другой и отмечается оно иначе.

Если копнуть чуть глубже, то без труда выявятся истоки этого «великого планирования». Сколько раз мы наделяли особым смыслом какие-то даты! Следующий понедельник, месяц, день рождения, Новый год (в контексте задуманного они, как правило, никогда не наступают)… С приходом намеченного срока начнется другая жизнь, где мы все делаем лучше – правильно питаемся, регулярно плаваем, занимаемся фитнесом, функциональным тренингом, йогой, боксом, мыслим шире, изучаем языки, повышаем квалификацию и вообще растем над собой. И этот «трепет намерения» так сладок, что хочется пребывать в нем вечно. Знатоки человеческих душ давно доказали, что предвкушение всегда лучше, чем само событие. Связано это с выработкой нейромедиатора дофамина, который помогает сконцентрироваться на цели и на получении желаемого, но никак не на моменте победы.

Поэтому, когда мы представляем себя более натренированными, умными, успешными, образованными и т. д., удовольствия больше. К такому выводу пришел Брайан Кнутсон из Стэнфордского университета. Но интереснее всего то, что дофамин, стимулируя стремление к удовольствию, исчезает, как только желаемое достигается. Морковка перед мордой осла – не более чем кнут.

Вернемся к празднику. Ожидание чуда или перемен к лучшему (взрослый вариант) сопровождает нас все дни отмечания, плюс алкоголь и, как следствие, переизбыток эмоций, много разнообразной, иногда взаимоисключающей еды и напрочь сбитый режим дня. Но вот все позади, жизнь осталась прежней, чуда не произошло, вместо него – физическое и ментальное похмелье.

Как же восстановить энергию, похудеть и наконец уже не только замыслить личный прогресс, но и осуществить его?

Физические перемены. Диета или правильное питание?

Если регулярные тренировки и сбалансированное питание были обычной частью жизни, то возврат после обильных возлияний и тотального ничегонеделания может занять примерно две недели. Тело, привыкшее к активности и здоровой еде, с радостью и энергично возвращается к рутине.

А вот тем, для кого малоподвижность и нездоровая еда – это образ жизни, придется нелегко, но не смертельно. Для начала нужно перестать даже думать о диете, а тем более о голодании. Диета, во-первых, – система питания для людей с определенными заболеваниями, а мы сегодня не о них. Во-вторых, затеянная с целью похудания диета – это гарантированный эффект обманутого ожидания. Ее калорийность довольно низкая, и жить на слабом ресурсе возможно максимум месяц-полтора, после чего неизбежно наступит срыв. Достижения в виде покинувших тело килограммов, как правило, крайне недолговечны. Зато надолго – убитый обмен веществ.

Пока действует диета, организм думает, что настали плохие времена, и замедляет метаболизм для сохранения ресурсов, а при возврате к привычному питанию отыгрывается по полной. Организм – структура пугливая, стоит на горизонте замаячить недостатку пищи, как он в панике начинает откладывать на боках и талии «зимние запасы». Кто знает, что там, в опасном голодном будущем: организму нужно обеспечить выживание.

Если же добавить почти постоянное чувство голода, от которого портятся настроение, характер и будущее (да-да, тело отлично запоминает это чувство и каждый раз будет истерить при его появлении), то процесс оздоровления и похудания может закончиться, так и толком и не начавшись. Между тем для тренированного тела и духа голод не представляет опасности, наоборот, довольно полезен в определенных дозах. Так что похудание должно начаться с простого сокращения количества еды, скажем, на четверть. Потом – на треть. Расчет простой: недополучив энергии из пищи, организм возьмет ее из тела, причем не только из жира – резерва тела, но и из мышц. Объем и вес тела уменьшатся, но качество мышц устремится к кондиции подтаявшего желе. Перспектива так себе. Поэтому тренироваться просто необходимо.

Для оздоровления и похудания нет волшебных снадобий, жиросжигающих таблеток, магического сочетания продуктов, а также продуктов с отрицательной калорийностью вроде брокколи или грейпфрута. Если перестать верить в разные чудеса и просто «урезать марш», то и результат не замедлит появиться. Есть, правда, счастливчики, астеники или эктоморфы, чьи заводские настройки заточены на худобу, но таких немного. Остальным мезоморфам и эндоморфам приходится стараться.

Немного цифр. Дневная норма потребления – 2 000–2 200 ккал. Для похудания нужно снизить эту цифру до 1 200 ккал в день. Это тот минимум, при котором сохраняется здоровье. Снижать его не стоит, поскольку можно обзавестись довольно неприятными симптомами, а позже – и заболеваниями.

Кстати, если питаться фастфудом, но блюсти, скажем, 1 500-калорийный режим дня, то вес и объем уйдут, правда, здоровья не прибавится.

Главная мысль – не переедать! Именно в этом и заключена причина лишнего веса и плохого здоровья.

Вывод: даже если диета кажется чудо какой сбалансированной и эффективной, нужно собрать все мужество и отказаться от нее. С точки зрения здравого смысла и любви к себе правильное питание (ПП) – лучший способ избавления от лишнего веса, потому что нет стресса и истеричного голода. Вместо этого – хорошие пищевые привычки и стабильный вес, огромное количество продуктов вместо бесконечных ограничений, выправление некоторых неполадок со здоровьем. Если лишний вес не очень большой (меньше 10 кг), то ПП поможет похудеть. Обычно в течение 1–2 месяцев результат бывает виден. Если вес большой, то уже нужно подсчитывать калории. Про алкоголь в этот период лучше забыть. Причин несколько: он провоцирует аппетит и снижает ответственность, поэтому легко сорваться и начать все сметать со стола (придется опять худеть); также он задерживает воду в организме (вес увеличится), замедляет метаболизм.

Двигаем телом

Теперь о тренировках. В процессе потери веса питание играет доминирующую роль – 80%, а активность занимает лишь 20%. «Так зачем напрягаться?» – спросят некоторые. А затем, что так сжигается еще больше калорий, ускоряется обмен веществ (а это в любом случае хорошо), тело становится более красивым, мышцы – упругими, повышается выносливость, да и вообще люди здоровеют, веселеют, а некоторые и умнеют.

Пытаться получить быстрый результат в фитнесе так же абсурдно, как засовывать в рот целое яблоко: ничего не выйдет. Но все получится, если разделить яблоко на небольшие части и съесть их с удовольствием и пользой. Алгоритм достижения больших целей путем разделения на мелкие задачи работает везде. Итак, какая же первая задача, если нужно раскачать тело и приступить к тренировкам?

Оторваться от стула, дивана, кресла или от того, на чем обычно покоится драгоценное тело, и вставать каждый час – походить, потянуться, понаклоняться, помахать ногами и руками в разные стороны. Чтобы не забыть, можно настроить смартфон на ежечасные сигналы. Разговаривать по телефону, гуляя по комнате. Не пользоваться машиной, такси или транспортом, если до нужного места можно дойти пешком. В транспорте лучше постоять, сойти на 1–2 остановки раньше и пройтись до цели. Сказать лифту «пока-пока» и стать наконец самостоятельной, независимой личностью!

На первом этапе справиться с этим совсем нетрудно. Если тренировки – это неотъемлемая часть жизни, возвращаться будет легче. Небольшие занятия по полчаса с разной нагрузкой отлично подготовят тело к более серьезным упражнениям. Прекрасно подойдут HIIT-тренировки. А для тех новичков, кто хочет серьезно влиться в процесс, будут просто идеальны пилатес, стретчинг, антигравити, танцы, йога для начинающих, плавание.

Лучше заниматься ежедневно по чуть-чуть, чем убивать себя в трехчасовых потопролитиях три раза в неделю.

Психологические перемены

Как уже говорилось выше, ожидание праздника и чуда интенсивнее и приятнее, чем реальность. Сколько раз планы осуществлялись точно так, как задумывалось? Подарки, вечеринки, знакомства, гости… Разочарование неизбежно, если дзен еще не достигнут. Иными словами, инфантилизм. Что делать? Представить наихудший сценарий. Ну что, вовсе не личный конец света, правда? Тем более что впереди целый год, когда без новогоднего сумасшествия можно осуществить все планы. Например, не откладывая отправиться в парк, в спортзал, в бассейн или пообщаться с животными . Все занятия – превосходные антидепрессанты.

Кстати, возвращаясь к физической активности: наше тело – это химический мини-завод. При хорошей, интенсивной тренировке оно вырабатывает гормоны: эндорфин, соматотропин, адреналин, инсулин, тироксин, эстроген, тестостерон. Таким образом, нормализуется эндокринная система, а значит, улучшается общее состояние.

Предстоящий выход на работу – еще один стресс. Вроде уже отдохнули, хочется вырваться из затянувшихся праздников, но стоит вспомнить об офисе, о режиме, о пробках утром и вечером – и это уже начинает угнетать. Тут же присоединяется мысль о праздничных тратах, зачастую непредвиденных. Смена работы? Да, почему бы нет? Время как раз подумать о новых направлениях деятельности. Возможностей для изучения новых специальностей сейчас более чем достаточно, так что размышления о формах занятости могут натолкнуть на свежие идеи.

Постановка новых целей – тот самый дофамин, о котором говорилось выше. Но хитрость в том, чтобы не упиваться бесплодной радостью, а приступить к реализации планов. Сделать хотя бы маленький шаг, не дожидаясь идеальных условий – они обычно не наступают. Новая разметка планов – это уже первые шаги к включению в работу. Появившиеся стимул и мотивация стирают ожидание свинцовых будней.

Если лень все же оказывается сильнее, то психологи настаивают на том, чтобы иногда дать себе волю и поваляться на диване. В праздники это не криминально, главное, разрешить и не ругать себя за это.

Мы желаем вам легкого и бодрого настроя и настроения в течение всего года. Соблюдение всего нескольких правил поможет справиться с упадком и постпраздничной депрессией.

Подготовила Миа Фэй