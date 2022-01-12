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The Rolling Stones напечатали на марках

The Rolling Stones напечатали на марках
Фото commons.wikimedia.org

Рокеры стали четвертой группой, удостоенной такой чести

Королевская почта Великобритании к 60-летию легендарной рок-группы The Rolling Stones выпустила набор из 12 марок, каждая из которых посвящена конкретному выступлению коллектива. Об этом пишет агентство Reuters.

Во время работы над созданием набора почта тесно сотрудничала с самими роллингами и их менеджментом. The Rolling Stones стали четвертой музыкальной группой после The Beatles (2007), Pink Floyd (2016) и Queen (2020), которая удостоилась собственных марок.

На восьми марках изображены вокалист Мик Джаггер, гитаристы Кит Ричардс и Ронни Вуд и покойный барабанщик Чарли Уоттс, выступающие на разных концертах по всему миру: от лондонского Гайд-парка в июле 1969 года до Ист-Резерфорда, штат Нью-Джерси, в августе 2019-го

«Немногим группам в истории рока удавалось построить такую же успешную карьеру, как у The Rolling Stones», – отметил представитель Royal Mail Дэвид Голд.

Марки уже доступны для предварительного заказа по телефону или на сайте Королевской почты, а в широкую продажу они поступят 20 января.

Созданный в 1962 году коллектив The Rolling Stones считается одной из самых успешных и долгоживущих рок-групп в мире. Они продали более 240 млн пластинок по всему миру, получив множество наград, в том числе три премии «Грэмми». Лидер группы Мик Джаггер – рыцарь Британской империи. 

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