Старые новые традиции о главном

То, что Новый год может ,быть старым, ломало и до сих пор ломает привычную картину мира иностранцам, которые сталкиваются с русской культурой ХХ века. Для советских и постсоветских людей, а также для жителей еще нескольких стран в этом нет никакого противоречия. Новый год приходит вместе с боем курантов, провозглашающим переход из 31 декабря в 1 января следующего года. А спустя 13 дней, час в час, все повторяется – и снова наступает Новый год. Все ясно или запуталось еще больше? Давайте разбираться, откуда и как все началось.

Природный Новый год

До крещения Руси жизнь подчинялась природным циклам: новый год каждый раз наступал в разное время, в зависимости от движения главных небесных светил: в день зимнего солнцестояния (21 или 22 декабря), в день весеннего равноденствия (22 марта) или в день первого весеннего полнолуния. А после крещения в 988 году Русь перешла на византийскую систему летоисчисления, то есть юлианский календарь. На тот момент в стране шел 5508 год от сотворения мира.

Однако языческие традиции оказались сильны (многие из них лежат в основе христианских праздников, но в завуалированном виде), и народ продолжал праздновать приход нового года в марте вплоть до конца XV века, а именно до 1492 года, когда царь Иван III выпустил указ о замене этой даты другой – 1 сентября. Новолетие следовало отмечать в этот день. Он совпадал с праздником сбора урожая и окончанием срока выплаты оброков и податей. В церквях проводились праздничные службы, в столице царь обращался к народу, а вечером семьи собирались за трапезой, пили медовуху и пиво. Русская православная церковь также следовала этому летоисчислению, поскольку, согласно библейской легенде, Бог сотворил мир в сентябре.

Славяне отмечали праздник и зимой, и назывался он Коляды. Длилось торжество 12 ночей – с 25 декабря по 6 января. Число 12 считалось сакральным и использовалось таким же количеством жрецов в праздничных ритуалах. Например, на будущий урожай приносили по дюжине снопов, или в гаданиях использовали воду из 12 колодцев. Все 12 дней празднования Коляды горел священный огонь.

С 26 декабря световой день начинал расти и, по верованиям наших предков, зарождалось новое солнце – источник радости жизни и земных богатств. Традиция украшения домов елками началась именно оттуда: их колючие иголки отгоняли злых духов. А вот добрых зимних духов славян, таких как Морок, Трескун и Морозко, приносивших снега и морозы, задабривали киселем, кутьей и блинами, которые расставляли на окнах. Потом пошла традиция гулять по улицам с подарками для духов и угощать всех желающих. Конечно, это сопровождалось песнями, шутками и плясками.

Календарный Новый год

Календарный разрыв между Европой и Россией произошел в 1582 году, когда папа римский Григорий XIII заменил юлианский календарь григорианским (отсюда и название). На то были свои причины – разница между астрономическим и календарным годом становилась все больше. Реформа вынудила календарь «вырваться» вперед на 10 суток. Не все христианские церкви согласились с этим, в их числе русская, и сохранили верность юлианской системе.

А спустя чуть больше столетия, в 1699 году, Петр I друг за другом подписал два именных указа: 29 декабря – о введении нового летоисчисления и 30-го – о праздновании Нового года. Последний прямо повелевал праздновать новогоднюю ночь следующим образом: «Украшать дома елями, жечь потешные костры, учинять праздничную пальбу и большие гуляния». Так в обиход вошла привычная дата Нового года, а отсчет лет стал вестись от Рождества Христова. Наступил 1699 год вместо 7208-го. Однако юлианский календарь сохранился – Петр I не стал вводить григорианский.

И напрасно, как оказалось. Григорианский календарь был создан много позже, в XVI веке, и использовал новейшие знания об устройстве вселенной, в то время как юлианский основывался на древнеегипетской астрономии. И то, что Россия все еще продолжала праздновать Новый год на 11 дней позже, чем в Европе, вызывало массу неудобств в политической и экономической жизни, не говоря уже о забавных недоразумениях. Так, посылка или письмо, отправленные в Европу из России, оказывались там на несколько дней раньше указанной на штемпеле даты.

Все эти изменения церкви никак не коснулись. Она все так же осталась верна привычной дате новолетия – 1 сентября.

Как возник старый Новый год

И вот наступил прогрессивный ХХ век. Разница между европейским и российским Новым годом составила уже 13 дней. Пришедшие к власти большевики 24 января 1918 года подписали декрет о введении григорианского календаря для «установления в России одинакового почти со всеми культурными народами исчисления». С тех пор все даты стали именоваться «новым стилем», а юлианского – стало быть, «старым». К новому летоисчислению приступили немедленно. После 31 января последовало не 1 февраля, а 14-е.

Через каких-нибудь 80–90 лет, если не случится ничего критически поворотного, а это 2100-е годы, юлианский и григорианский календари отдалятся друг от друга еще на один день: разница составит 14 дней, а Новый год будет наступать в ночь с 14 на 15 января.

Русская православная церковь сохранила верность юлианскому календарю. Однако большевиков это мало волновало – Декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви уже был подписан. Старый стиль стал неофициальным, народным. С того момента Новый год стабильно празднуют 1 января по григорианскому стилю, что не мешает юлианскому иметь свое место – 14 января. Утешительным призом стало возникновение «старого Нового года», который и ломает картину мироздания непривычных к такой праздничной щедрости иностранцев.

Для церкви и православных христиан 14 января имеет совсем другой смысл. В этот день православная церковь чтит память Святого Василия Великого. День так и называется – Васильев – и задает основной тон до следующего праздника. Чтобы год был богатым и плодородным, в семьях готовили кутью с мясом и салом и ставили ее в угол с иконами. Кроме нее, хозяйки подавали на стол лучшее и самое вкусное. Но украшением и гордостью стола считался зажаренный целиком поросенок – символ плодовитости скота и плодородия земли.

Русская православная церковь до сих пор придерживается юлианского календаря. Поэтому Рождество в России и некоторых других странах празднуется 7 января, а в католических государствах – 25 декабря.

Географический старый Новый год

СССР на протяжении всей своей истории отмечал старый Новый год, поэтому неудивительно, что ставшие независимыми 15 республик в некоторой степени сохранили эту традицию. Сейчас это страны Прибалтики и СНГ. Кроме них, приверженность сохраняют в Греции, где праздник называется днем святого Василия, в Черногории, где его вообще считают правильным Новым годом, в Сербии – Сербское, или Малое Рождество, а также в Македонии, Румынии и немецкоязычной части Швейцарии. И совсем неожиданно: Новый год по старому стилю отмечают берберы в Марокко, Тунисе и Алжире и еще некоторые страны Северной Африки. Дело в том, что они используют юлианский календарь, правда, с небольшими поправками.

Сохранили этот праздник и на западе Великобритании, в Уэльсе, где он называется Хен Галан, что в переводе значит «старые календы» – «старое первое число месяца». В контексте праздника это и значит старый Новый год. Народ тут любит повеселиться, поэтому принятый в 1752 году григорианский календарь не вытеснил прежний праздник.

Справедливости ради надо заметить, что этой даты придерживаются не во всем Уэльсе, а только в небольшом поселении Долина Гуэйн, и именно 13 января у них официальный выходной. Почему так получилось, никто уже не помнит. То ли самодур-помещик решил пойти против католической церкви, то ли сама община пожелала не расставаться со старым укладом. Начинают праздник дети, которые с утра ходят по соседям и родственникам и за небольшой «концерт» получают «каллениг» – подарки и деньги. Взрослые подтягиваются к вечеру, собираясь в местном баре, где пьют пиво, поют старинные песни и танцуют. Местные жители не любят всяких заморских увеселений вроде фейерверков и шампанского. Для них Хен Галан – это праздник добрососедства и открытых дверей.

Суеверный старый Новый год

Какой же праздник без примет и суеверий? Люди сопровождают знаменательные даты особыми ритуалами с одной целью – обрести уверенность в завтрашнем дне и иметь оправдание в случае неудачи. И поскольку Новый год (и старый тоже) – это некий магический порог в новую жизнь, примет здесь множество.

Про загадывание желаний и гадания говорить излишне – настолько это принятая форма отмечания праздника. Но вот, например, суеверие, касающееся еды: наши предки не готовили 13 января блюда из рыбы и птицы, поскольку были убеждены, что тогда весь год счастья будет не видать. Сегодня многие следуют канонам китайской астрологии и верят, что животное – управитель наступающего года одарит милостями, если приготовить блюда из любимых им продуктов. В целом же считается, что стол должен быть богатым и щедрым, чтобы и год был таким же.

Верят также, что одежда в определенной цветовой гамме тоже должна помочь в осуществлении желаний и уберечь от невзгод и неприятностей. А еще необходимо добавить в праздничный образ хоть крошечную, но обязательно новую деталь.

Считалось, что 14 января – это едва ли не худший день для финансовых операций. В частности, табу было наложено на долг – нельзя ни давать, ни брать, иначе деньги от тебя отвернутся. Сегодня это касается и банковских операций – кредитов, ипотек и т. д. Нельзя также пересчитывать монеты, чтобы не сидеть весь год без гроша. И упаси боже произнести вслух цифру 13! Тоже, по верованиям, очень способствует тому, чтобы остаться на бобах и стать приманкой для всяческих бед и несчастий.

Вот еще запреты: не выносить мусор – чтобы ненароком счастье не вынести; не проводить уборку; не встречать праздник в компании женщин, чтобы не провести год в одиночестве и тоске (для девушек).

Наилучший сценарий 14 января предполагал, что день должен начаться с визита в дом мужчины, желательно из многодетной семьи. Это было едва ли не гарантией достатка и благополучия на весь грядущий год. Женщина же предвещала всякие неудачи и беды (не будем забывать, что это суеверие и недоказанная примета). Семьи планировали в этот день свадьбу, ибо поверье сулило молодым хорошую, благополучную жизнь. А если ребенок рождался в Васильев день, то верили, что он обязательно будет счастливым и здоровым.

Старый Новый год считался лучшим временем, чтобы помириться и забыть обо всех обидах и ссорах. При этом люди, просившие прощения за нанесенную обиду 14 января, гарантированно получали «индульгенцию», поскольку запрещалось отказывать.

С психологической точки зрения следование приметам и ритуалам рождало в людях уверенность, что они могут влиять на жизнь и управлять ею в нужном им направлении, что, в свою очередь, создавало вокруг них некую ауру и действительно нередко двигало дело вперед. Психологи говорят, что эта уверенность в полезности «волшебства» способна снимать свойственную многим тревожность.

Магическое 25-е число

Вот какая интересная закономерность прослеживается в числе рождения. 25 декабря отмечается Рождество Христово. Кроме Иисуса, в этот день, но, конечно, в разные годы родились египетский бог Гор и персидский бог Митра при довольно схожих обстоятельствах.

А вот 25 января на свет появился Роберт Бернс – великий шотландский поэт и фольклорист. Сегодня этот день возведен в ранг национального праздника и отмечается в Шотландии в точном соответствии с тем, как он описал это в одном стихотворении: торжественный ужин, последовательность специальных блюд, игра на волынке и декламация его произведений. Историю жизни Бернса читайте в следующем номере «Англии».

Подготовила Ясмин Шамцян