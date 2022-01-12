﻿﻿﻿﻿﻿

Старые новые традиции о главном

Старые новые традиции о главном

То, что Новый год может ,быть старым, ломало и до сих пор ломает привычную картину мира иностранцам, которые сталкиваются с русской культурой ХХ века. Для советских и постсоветских людей, а также для жителей еще нескольких стран в этом нет никакого противоречия. Новый год приходит вместе с боем курантов, провозглашающим переход из 31 декабря в 1 января следующего года. А спустя 13 дней, час в час, все повторяется – и снова наступает Новый год. Все ясно или запуталось еще больше? Давайте разбираться, откуда и как все началось.

Природный Новый год

До крещения Руси жизнь подчинялась природным циклам: новый год каждый раз наступал в разное время, в зависимости от движения главных небесных светил: в день зимнего солнцестояния (21 или 22 декабря), в день весеннего равноденствия (22 марта) или в день первого весеннего полнолуния. А после крещения в 988 году Русь перешла на византийскую систему летоисчисления, то есть юлианский календарь. На тот момент в стране шел 5508 год от сотворения мира.

Однако языческие традиции оказались сильны (многие из них лежат в основе христианских праздников, но в завуалированном виде), и народ продолжал праздновать приход нового года в марте вплоть до конца XV века, а именно до 1492 года, когда царь Иван III выпустил указ о замене этой даты другой – 1 сентября. Новолетие следовало отмечать в этот день. Он совпадал с праздником сбора урожая и окончанием срока выплаты оброков и податей. В церквях проводились праздничные службы, в столице царь обращался к народу, а вечером семьи собирались за трапезой, пили медовуху и пиво. Русская православная церковь также следовала этому летоисчислению, поскольку, согласно библейской легенде, Бог сотворил мир в сентябре.

123rf.com

Славяне отмечали праздник и зимой, и назывался он Коляды. Длилось торжество 12 ночей – с 25 декабря по 6 января. Число 12 считалось сакральным и использовалось таким же количеством жрецов в праздничных ритуалах. Например, на будущий урожай приносили по дюжине снопов, или в гаданиях использовали воду из 12 колодцев. Все 12 дней празднования Коляды горел священный огонь.

С 26 декабря световой день начинал расти и, по верованиям наших предков, зарождалось новое солнце – источник радости жизни и земных богатств. Традиция украшения домов елками началась именно оттуда: их колючие иголки отгоняли злых духов. А вот добрых зимних духов славян, таких как Морок, Трескун и Морозко, приносивших снега и морозы, задабривали киселем, кутьей и блинами, которые расставляли на окнах. Потом пошла традиция гулять по улицам с подарками для духов и угощать всех желающих. Конечно, это сопровождалось песнями, шутками и плясками.

Календарный Новый год

Календарный разрыв между Европой и Россией произошел в 1582 году, когда папа римский Григорий XIII заменил юлианский календарь григорианским (отсюда и название). На то были свои причины – разница между астрономическим и календарным годом становилась все больше. Реформа вынудила календарь «вырваться» вперед на 10 суток. Не все христианские церкви согласились с этим, в их числе русская, и сохранили верность юлианской системе.

А спустя чуть больше столетия, в 1699 году, Петр I друг за другом подписал два именных указа: 29 декабря – о введении нового летоисчисления и 30-го – о праздновании Нового года. Последний прямо повелевал праздновать новогоднюю ночь следующим образом: «Украшать дома елями, жечь потешные костры, учинять праздничную пальбу и большие гуляния». Так в обиход вошла привычная дата Нового года, а отсчет лет стал вестись от Рождества Христова. Наступил 1699 год вместо 7208-го. Однако юлианский календарь сохранился – Петр I не стал вводить григорианский.

commons.wikimedia.org

И напрасно, как оказалось. Григорианский календарь был создан много позже, в XVI веке, и использовал новейшие знания об устройстве вселенной, в то время как юлианский основывался на древнеегипетской астрономии. И то, что Россия все еще продолжала праздновать Новый год на 11 дней позже, чем в Европе, вызывало массу неудобств в политической и экономической жизни, не говоря уже о забавных недоразумениях. Так, посылка или письмо, отправленные в Европу из России, оказывались там на несколько дней раньше указанной на штемпеле даты.

Все эти изменения церкви никак не коснулись. Она все так же осталась верна привычной дате новолетия – 1 сентября.

flickr.com/adactio

Как возник старый Новый год

И вот наступил прогрессивный ХХ век. Разница между европейским и российским Новым годом составила уже 13 дней. Пришедшие к власти большевики 24 января 1918 года подписали декрет о введении григорианского календаря для «установления в России одинакового почти со всеми культурными народами исчисления». С тех пор все даты стали именоваться «новым стилем», а юлианского – стало быть, «старым». К новому летоисчислению приступили немедленно. После 31 января последовало не 1 февраля, а 14-е.

Через каких-нибудь 80–90 лет, если не случится ничего критически поворотного, а это 2100-е годы, юлианский и григорианский календари отдалятся друг от друга еще на один день: разница составит 14 дней, а Новый год будет наступать в ночь с 14 на 15 января.

123rf.com

Русская православная церковь сохранила верность юлианскому календарю. Однако большевиков это мало волновало – Декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви уже был подписан. Старый стиль стал неофициальным, народным. С того момента Новый год стабильно празднуют 1 января по григорианскому стилю, что не мешает юлианскому иметь свое место – 14 января. Утешительным призом стало возникновение «старого Нового года», который и ломает картину мироздания непривычных к такой праздничной щедрости иностранцев.

Для церкви и православных христиан 14 января имеет совсем другой смысл. В этот день православная церковь чтит память Святого Василия Великого. День так и называется – Васильев – и задает основной тон до следующего праздника. Чтобы год был богатым и плодородным, в семьях готовили кутью с мясом и салом и ставили ее в угол с иконами. Кроме нее, хозяйки подавали на стол лучшее и самое вкусное. Но украшением и гордостью стола считался зажаренный целиком поросенок – символ плодовитости скота и плодородия земли.

Русская православная церковь до сих пор придерживается юлианского календаря. Поэтому Рождество в России и некоторых других странах празднуется 7 января, а в католических государствах – 25 декабря.

Географический старый Новый год

СССР на протяжении всей своей истории отмечал старый Новый год, поэтому неудивительно, что ставшие независимыми 15 республик в некоторой степени сохранили эту традицию. Сейчас это страны Прибалтики и СНГ. Кроме них, приверженность сохраняют в Греции, где праздник называется днем святого Василия, в Черногории, где его вообще считают правильным Новым годом, в Сербии – Сербское, или Малое Рождество, а также в Македонии, Румынии и немецкоязычной части Швейцарии. И совсем неожиданно: Новый год по старому стилю отмечают берберы в Марокко, Тунисе и Алжире и еще некоторые страны Северной Африки. Дело в том, что они используют юлианский календарь, правда, с небольшими поправками.

123rf.com

Сохранили этот праздник и на западе Великобритании, в Уэльсе, где он называется Хен Галан, что в переводе значит «старые календы» – «старое первое число месяца». В контексте праздника это и значит старый Новый год. Народ тут любит повеселиться, поэтому принятый в 1752 году григорианский календарь не вытеснил прежний праздник.

Справедливости ради надо заметить, что этой даты придерживаются не во всем Уэльсе, а только в небольшом поселении Долина Гуэйн, и именно 13 января у них официальный выходной. Почему так получилось, никто уже не помнит. То ли самодур-помещик решил пойти против католической церкви, то ли сама община пожелала не расставаться со старым укладом. Начинают праздник дети, которые с утра ходят по соседям и родственникам и за небольшой «концерт» получают «каллениг» – подарки и деньги. Взрослые подтягиваются к вечеру, собираясь в местном баре, где пьют пиво, поют старинные песни и танцуют. Местные жители не любят всяких заморских увеселений вроде фейерверков и шампанского. Для них Хен Галан – это праздник добрососедства и открытых дверей.

Суеверный старый Новый год

Какой же праздник без примет и суеверий? Люди сопровождают знаменательные даты особыми ритуалами с одной целью – обрести уверенность в завтрашнем дне и иметь оправдание в случае неудачи. И поскольку Новый год (и старый тоже) – это некий магический порог в новую жизнь, примет здесь множество.

Про загадывание желаний и гадания говорить излишне – настолько это принятая форма отмечания праздника. Но вот, например, суеверие, касающееся еды: наши предки не готовили 13 января блюда из рыбы и птицы, поскольку были убеждены, что тогда весь год счастья будет не видать. Сегодня многие следуют канонам китайской астрологии и верят, что животное – управитель наступающего года одарит милостями, если приготовить блюда из любимых им продуктов. В целом же считается, что стол должен быть богатым и щедрым, чтобы и год был таким же.

Верят также, что одежда в определенной цветовой гамме тоже должна помочь в осуществлении желаний и уберечь от невзгод и неприятностей. А еще необходимо добавить в праздничный образ хоть крошечную, но обязательно новую деталь.

Считалось, что 14 января – это едва ли не худший день для финансовых операций. В частности, табу было наложено на долг – нельзя ни давать, ни брать, иначе деньги от тебя отвернутся. Сегодня это касается и банковских операций – кредитов, ипотек и т. д. Нельзя также пересчитывать монеты, чтобы не сидеть весь год без гроша. И упаси боже произнести вслух цифру 13! Тоже, по верованиям, очень способствует тому, чтобы остаться на бобах и стать приманкой для всяческих бед и несчастий.

Вот еще запреты: не выносить мусор – чтобы ненароком счастье не вынести; не проводить уборку; не встречать праздник в компании женщин, чтобы не провести год в одиночестве и тоске (для девушек).

Наилучший сценарий 14 января предполагал, что день должен начаться с визита в дом мужчины, желательно из многодетной семьи. Это было едва ли не гарантией достатка и благополучия на весь грядущий год. Женщина же предвещала всякие неудачи и беды (не будем забывать, что это суеверие и недоказанная примета). Семьи планировали в этот день свадьбу, ибо поверье сулило молодым хорошую, благополучную жизнь. А если ребенок рождался в Васильев день, то верили, что он обязательно будет счастливым и здоровым.

Старый Новый год считался лучшим временем, чтобы помириться и забыть обо всех обидах и ссорах. При этом люди, просившие прощения за нанесенную обиду 14 января, гарантированно получали «индульгенцию», поскольку запрещалось отказывать.

С психологической точки зрения следование приметам и ритуалам рождало в людях уверенность, что они могут влиять на жизнь и управлять ею в нужном им направлении, что, в свою очередь, создавало вокруг них некую ауру и действительно нередко двигало дело вперед. Психологи говорят, что эта уверенность в полезности «волшебства» способна снимать свойственную многим тревожность.

pixabay.com

Магическое 25-е число

Вот какая интересная закономерность прослеживается в числе рождения. 25 декабря отмечается Рождество Христово. Кроме Иисуса, в этот день, но, конечно, в разные годы родились египетский бог Гор и персидский бог Митра при довольно схожих обстоятельствах.
А вот 25 января на свет появился Роберт Бернс – великий шотландский поэт и фольклорист. Сегодня этот день возведен в ранг национального праздника и отмечается в Шотландии в точном соответствии с тем, как он описал это в одном стихотворении: торжественный ужин, последовательность специальных блюд, игра на волынке и декламация его произведений. Историю жизни Бернса читайте в следующем номере «Англии».

Подготовила Ясмин Шамцян

profile-sample2
WhatsApp анонсировал новые возможности
12-01-2022
profile-sample2
Горнолыжные курорты Великобритании
12-01-2022
profile-sample2
Постпраздничный синдром: избавляемся от физического и ментального похмелья
12-01-2022

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.