Война отменяется: навсегда или как всегда?

Главы пяти ядерных держав подписали заявление о неиспользовании оружия

Измученное пандемией человечество решило, что страданиям надо положить конец. Лидеры стран – обладателей ядерного оружия договорились о недопустимости гонки подобных вооружений. Великобритания, Китай, Россия, США и Франция положили конец разговорам о возможной ядерной войне, резюмировав, что «в такой войне не будет победителей, а только проигравшие». Подписан совместный документ, который стал самым обсуждаемым в начале года. Предотвратить и не допустить – таковы главные постулаты. Какими могут быть последствия ядерной войны? И почему мир задумался об этом именно сейчас?

О чем договорились?

Как сказано в заявлении, Китай, Россия, Великобритания, США и Франция одной из главных своих задач видят недопущение войны между странами, которые обладают ядерным арсеналом. «В ядерной войне невозможно выиграть, она не должна быть начата. Применение такого типа оружия может иметь ужасные последствия. Мы подтверждаем, что ядерные вооружения могут быть использованы только для сдерживания агрессии и предотвращения войны. Мы уверены в том, что распространение таких вооружений должно быть предотвращено. Мы подчеркиваем важность противодействия подобного рода угрозам и соблюдения соглашений в сфере нераспространения и контроля над вооружениями. Мы привержены обязательствам, оглашенным в договоре о нераспространении ядерного оружия, а также в договоре о всеобщем и полном разоружении под контролем международных специалистов», – значится в документе.

Стороны обязуются укреплять национальные меры, позволяющие предотвратить любое применение ядерного оружия, и напоминают миру о том, что такое вооружение не направлено странами друг на друга. Кроме того, лидеры подчеркнули создание «атмосферы безопасности», необходимой для прогресса в разоружении. «Мы планируем в будущем избегать военной конфронтации и повышать уровень взаимного доверия», – отмечают участники соглашения.

По мнению председателя Генеральной Ассамблеи ООН Абдуллы Шахида, такое соглашение стало правильным сигналом для всей планеты в начале 2022 года.

Планы по… наращиванию, или Джонсон-стайл

Подписание договора о недопустимости «гонки вооружений» для Великобритании, видимо, имеет какое-то другое значение, чем для всех остальных стран. Как иначе объяснить то, что в марте прошлого года Соединенное Королевство объявило о намерении на 40% увеличить количество своих ядерных боеголовок? Это следует из Обзора оборонной и внешней политики страны, который представил премьер-министр Борис Джонсон. В качестве причины он назвал угрозу из России и Китая.

Такое наращивание произойдет впервые после окончания холодной войны. Что касается имеющегося сейчас на балансе Британии ядерного оружия, это четыре атомные стратегические подводные лодки, оснащенные баллистическими ракетами Trident-II. С 1990-х власти преследовали цель сокращения общего числа развернутых и неразвернутых боезарядов. Еще в 2010 году их было 225 единиц, и правительство тогда уверяло, что цифра будет урезана до 180 к 2020 году. Однако теперь у страны 260 боезарядов.

На эти цели будет направлена весомая часть из £24 млрд, которые будут выделены на оборонную модернизацию. Что это – английский юмор или обычная политика двойных стандартов? Каким образом страна может наращивать свой ядерный потенциал и одновременно подписывать договор против ядерного оружия?

А ведь еще в 2017 году Борис Джонсон, будучи министром иностранных дел, заставил некоторых прослезиться, произнеся речь об опасности ядерного оружия. «Я помню конец 70-х, когда меня пробирало от страха не только от фотографий в газетах, но и от того, что сотни ядерных снарядов оказались нацелены на нашу страну после Варшавского договора. Это были времена, когда все британские дети должны были знать о системе четырехминутных предупреждений, о возможном ядерном ударе и об опасности лучевой болезни. Мы читали книгу Рэймонда Бриггса «Когда дует ветер» и не могли не думать об ужасе, который несет ядерное оружие. Эта угроза отступила с концом холодной войны. И мы не хотим, чтобы она вернулась», – отметил тогда Джонсон…

Не впервой

Напомним, что первый «глобальный» договор о нераспространении ядерного оружия был подписан в 1968 году. Но к нему не присоединились Индия, Израиль, Пакистан, Южный Судан и КНДР. Если в двух словах, согласно договору, страны, испытавшие оружие до 1 января 1967 года, обязуются не помогать тем странам, у которых нет ядерных разработок. Великобритания, Россия (СССР), Китай, Франция и США закрепили за собой статус ядерных держав. Что касается других стран, подписавших документ, они лишились права приобретать такое оружие. Участниками соглашения стали 190 государств.

Что касается «взаимного доверия», лидерам необходимо учесть разное восприятие странами ядерного оружия. К примеру, КНДР была в договоре, но потом вышла, решив создать свою ядерную программу, а вот ЮАР, напротив, имела такую программу, но, обдумав возможные последствия, свернула ее и присоединилась к договору.

С той поры «ядерные» лидеры не раз возвращались к этой теме. Так, в июле 2017 года при поддержке 122 стран был принят документ о запрещении ядерного оружия (по сути, он стал первым международным документом за два последних десятилетия и продемонстрировал «серьезный» подход к проблеме). Однако некоторые ядерные державы бойкотировали договор. В 2020 года страны НАТО выступили с критикой, мол, договор не отражает сложную в мире ситуацию и не соответствует архитектуре нераспространения ядерного оружия.

Разработку ядерного оружия в государствах – участниках договора контролирует Международное агентство по атомной энергии, под контролем которого они находятся. Эта организация (ее проверкам страны не вправе отказать) изучает, в каких государствах ядерное оружие идет на мирные цели, а в каких – нет. Например, в Израиле есть два ядерных реактора: один из них используется в мирных целях, а второй – для выработки оружейного плутония. Похожая ситуация и в Индии, которая с 2006 года дифференцировала свою ядерную программу на мирную и военную.

Откуда ветер дует?

Несмотря на то что инициатором подписания соглашения выступила Россия, именно ее обвиняют в агрессии и опасаются возможного военного наступления на соседей. Так, в начале декабря прошлого года в СМИ распространилась информация, согласно которой (по утверждению американских разведслужб) Россия планирует разместить на границе с Украиной 175 тыс. военнослужащих и вторгнуться в страну в начале 2022 года, были обнародованы липовые карты боевых действий, Washington Post даже приводил мнения общественности о том, кто и что об этом думает. А недавно польская Gazeta Polska сообщила о намерении России воевать со странами НАТО. Поляки заявили, что ради нейтрализации врагов «Москва не исключает возможности применения ядерного оружия». Кроме того, американский адмирал Чарльз Ричардс заявлял о том, что есть возможность перерастания региональных конфликтов в России или Китае в ядерную войну.

Заявления о «российской угрозе» звучат не впервые, хотя российские лидеры не раз твердо заверяли, что не думают ни на кого нападать. Так, первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров напомнил, что профессиональный военный не захотел бы даже представить такой сценарий «в страшном сне». А посол РФ в США Анатолий Антонов отметил, что идеи о ядерном нападении со стороны России ходят исключительно в головах «нездоровых» политиков.

Ядерная угроза

О том, какие последствия для человечества может иметь использование ядерного оружия, хорошо известно. Проблему ученые определили после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, Карибского кризиса, после того как во время холодной войны многие страны занялись наращиванием своего ядерного потенциала. С 1945 года на суше и в океане было проведено около 2 тыс. испытаний ядерного оружия, которые не только привели к гибели людей, но и ухудшили экологическую ситуацию на обширных территориях.

Сегодня страны чрезмерно нарастили ядерный потенциал. К примеру, запасники США, России, Англии, Франции, Индии, Пакистана и еще 30 стран способны 35 раз уничтожить все живое на планете. В связи с этим главы государств понимают, что центральной задачей является исключение войны как способа решения конфликтов. Ведь «неумелые руки или горячие умы» могут погубить этим оружием все человечество.

О проблеме ядерного разоружения задумывались не раз. Особенно после испытаний СССР ядерной бомбы на острове Новая Земля в 1961 году, когда взрывная волна дважды обошла планету, вызвав всеобщую панику. Или после катастрофы в Чернобыле в 1986 году, когда даже мирный атом привел к необратимым последствиям. И сегодня государства продолжают обсуждать снижение уровня ядерных потенциалов – чтобы исключить ядерную войну, а значит, и гарантированное взаимное уничтожение. Риск слишком велик.

Факты о последствиях Основываясь на историческом опыте, специалисты-экологи отмечают, что последствия применения ядерного оружия невозможно ограничить во времени: в течение многих лет после его применения от радиации и рака погибнет больше людей, чем в момент взрыва. А применение даже сотни ядерных боезарядов может привести к глобальному похолоданию и гибели миллиарда человек.