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WhatsApp анонсировал новые возможности

WhatsApp анонсировал новые возможности
Фото Piqsels.com

Платформа улучшит пользовательский опыт

Команда популярного мессенджера WhatsApp продолжает работать над удобством как обычных пользователей, так и компаний. В ближайшем будущем у приложения появится ряд новых функций, пишет The Mirror. 

В первую очередь улучшения коснутся учетных записей сервиса WhatsApp Business, который многие фирмы используют для обслуживания клиентов. Платформа уже упростила поиск определенных медиафайлов в чатах, позволив пользователям сортировать ссылки, медиафайлы и документы. С последним обновлением была введена возможность разделить чаты на беседы с зарегистрированными контактами, незарегистрированными контактами и непрочитанные чаты, что поможет организациям улучшить обслуживание клиентов.

На данный момент новые параметры есть в бета-версии WhatsApp Business, тестовой версии приложения, хотя ожидается, что в ближайшее время они появятся как на iOS, так и на Android. Разработчики не планируют встраивать эти функции в WhatsApp Messenger.

Что же до основного приложения, сейчас компания тестирует новый внешний вид его ключевой части – списка чатов – с целью упростить его. По данным сайта WhatsApp WABetaInfo, редизайн «сделает список чатов очень чистым»«В частности, они [WhatsApp] планируют удалить строку, в которой вы можете открывать свои списки рассылки и создавать новые группы», – пишут эксперты.

Сообщается, что фирма также разрабатывает лучший способ отслеживания упоминаний пользователей в чатах, где они участвуют. Наконец, команда WhatsApp продолжает работать над удобством сервиса голосовых сообщений. За последние месяцы были добавлены изменение скорости воспроизведения и предварительное прослушивание перед отправкой, а также текстовая расшифровка войсов. Теперь в бета-версии приложения есть функция фонового прослушивания голосовых сообщений, позволяющая переключаться на другие чаты, не прерывая воспроизведения.

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