Елизавета II обратилась к диабетикам

Первая инъекция инсулина отметила вековой юбилей

Королева направила свои «самые теплые пожелания» всем, кто страдает диабетом. Сообщение сделано в ознаменование 100-летия первого успешного опыта инсулиновой терапии, пишет SkyNews.

Елизавета II заявила в послании благотворительной организации Diabetes UK, покровителем которой она является, что надеется на будущие научные открытия, которые помогут организации остановить болезнь, поражающую миллионы людей на планете.

«В 100-летнюю годовщину первого успешного применения инсулина я посылаю самые теплые пожелания всем тем, кто живет с диабетом и страдает от него. Это важное событие дает возможность отметить научный прорыв, который продолжает улучшать жизнь диабетиков по всему миру, – сказала королева. – Я выражаю свою благодарность за продолжающуюся тяжелую работу и самоотверженность научных, медицинских и исследовательских сообществ, которые неустанно работают над дальнейшим углублением своего понимания этого состояния и избавления пациентов от него».

Первым человеком, которому 11 января 1922 года сделали спасительную инъекцию инсулина, был Леонард Томпсон, 14-летний подросток, умиравший от диабета 1-го типа.

Елизавета II возвращается к монаршим обязанностям после того, как провела Рождество в Виндзорском замке с принцем Чарльзом и Камиллой, герцогиней Корнуолльской. Королеве также осталось меньше месяца до платинового юбилея на престоле, но врачи по-прежнему рекомендуют ей отдых после обследования в больнице, состоявшегося в октябре 2021 года.