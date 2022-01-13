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Британцы заедают стресс деликатесами и шампанским

Британцы заедают стресс деликатесами и шампанским
Фото pixabay.com

Продажи элитных продуктов выросли в декабре

Жители Британии, нервничающие по поводу быстрого распространения нового штамма коронавируса, в это Рождество держались подальше от баров и ресторанов. Они компенсировали это, купив шампанское и элитную еду домой, пишет Reuters. 

После трудного 2020 года, который закончился повторным ужесточением ограничений, британцы потратили большие деньги в декабре 2021 года. Супермаркеты и розничные продавцы одежды и товаров для дома сообщили о лучших, чем ожидалось, результатах. 

«Клиенты действительно повалили перед Новым годом», – заявил журналистам исполнительный директор Sainsbury Саймон Робертс. Сеть продемонстрировала максимальный уровень продаж шампанского и игристых вин, а продажи премиального ассортимента продуктов питания и напитков «Попробуй разницу» выросли на 13% по сравнению с предыдущим Рождеством.

Представители Aldi заявили, что премиальная линейка Special Selected показала самый высокий уровень продаж в декабре: было продано более 5,5 млн бутылок шампанского, игристых вин и просекко. Сеть Lidl сообщила, что продажи игристых вин в декабре выросли на 24% в годовом исчислении. 

Исследователь рынка Kantar подсчитал, что по всему сектору на собственные элитные ассортименты супермаркетов за четыре недели до 26 декабря было потрачено около £627 млн – на 6,8% больше, чем в 2020 году.

Аналогичные показатели наблюдаются у продавцов модной одежды. Компания Next заявила, что уровень потребительского спроса значительно превысил ее ожидания, что позволило ей повысить прогноз годовой прибыли. Продавец спортивной одежды JD Sports Fashion также отчитался о повышенной выручке после мощных рождественских продаж, несмотря на сбои в цепочке поставок некоторых из его ключевых контрагентов.

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