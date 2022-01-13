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Лондонцы против небоскреба с одной лестницей

Лондонцы против небоскреба с одной лестницей
Фото commons.wikimedia.org

В случае ЧП жителям придется тяжело

Эксперты по безопасности и представители общественности намерены противостоять планам по строительству 51-этажного небоскреба с одной пожарной лестницей на более чем 400 квартир, сообщает The Guardian.

Речь идет об одном из самых высоких жилых зданий в Великобритании, башне на Куба-стрит, недалеко от Канэри-Уорф. В ней планируется разместить 655 спальных комнат, самая высокая из которых будет находиться на высоте около 170 м – в 2,5 раза выше, чем у обитателей башни Гренфелл. Застройщики представят планы комитету лондонского района Тауэр-Хамлетс 13 января с рекомендацией официальных лиц для утверждения.

В башне предусмотрена лишь одна лестница. Это разрешено строительными нормами, если стратегия спасения жильцов во время пожара не предполагает полной эвакуации. Все новые многоквартирные дома выше 11 м в любом случае оснащены спринклерами.

Но эксперты по пожарной безопасности предупреждают, что одной лестницы недостаточно, потому что инфраструктура может выйти из строя. Это приведет к эвакуации, однако в то же время пожарные будут пытаться использовать ту же лестницу в противоположном направлении. 

Проект башни разработан компанией Ballymore, и жители другого близлежащего жилого комплекса компании, New Providence Wharf, также выразили обеспокоенность по поводу конструктивных особенностей их домов. В результате крупного пожара в NPW в мае пострадали три человека. Лондонская пожарная команда обнаружила, что системы вентиляции, пожарный лифт и блокировщики дверей не работали должным образом.

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