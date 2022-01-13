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Подземный переход станции Crystal Palace восстановят

Подземный переход станции Crystal Palace восстановят
Фото Flickr.com

Архитектурная жемчужина была заброшена 70 лет

Превосходный образец лондонской архитектуры Викторианской эпохи вновь откроется для публики после более чем полувекового забвения. Речь идет о подземном переходе станции Crystal Palace, который, по сведениям Time Out London, в ближайшее время будет отреставрирован.

Его построили в 1865 году для того, чтобы пассажиры первого класса смогли пройти от станции до знаменитого Хрустального дворца. Архитекторы постарались, чтобы прогулка таких важных посетителей сопровождалась как можно более захватывающим зрелищем. Интерьер представляет собой лес декоративных кирпичных колонн, которые сходятся веером на крыше, напоминая пещеру. В оформлении заметно мавританское влияние – модный стиль того времени.

К сожалению, после пожара 1939 года, уничтожившего дворец, станция утратила свое предназначение. Ее закрыли в 1954 году и снесли в 1961 году, и с тех пор подземному переходу постоянно грозила та же судьба, несмотря на то что он внесен в список архитектурного наследия II класса.

Теперь, спустя почти 70 лет после того, как он был закрыт для публики, переход восстановят во всей первозданной пышности. Реконструкция пройдет в рамках возрождения парка Хрустального дворца.

В соответствии с проектом стоимостью £3 млн прилегающий внутренний двор получит новую застекленную крышу (как это было изначально), декоративную кирпичную кладку очистят и отреставрируют, и лондонцы, наконец, смогут увидеть это место таким, каким его лицезрели посетители Хрустального дворца в 1860-х годах. 

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