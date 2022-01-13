Pret повышает зарплату тысячам сотрудников

Ретейл восстанавливается после пандемии

Сеть закусочных Pret A Manger поднимет заработную плату тысячам своих работников до более чем £10 в час, следуя примеру других розничных продавцов и супермаркетов. По заявлению компании, она хочет инвестировать в свой персонал, так как оправилась от ущерба, который пандемия коронавируса нанесла ее бизнесу. Об этом пишет Би-би-си.

Это второе повышение зарплат с сентября. Оно связано с повсеместной нехваткой рабочих рук.

Сеть Pret, у которой 550 точек по всему миру, заявила, что базовая ставка заработной платы ее сотрудников увеличится с £9,40–9,56 до £9,80–10,15 в час, при этом бариста будут получать больше. Это означает, что по крайней мере 6 900 из 8 500 сотрудников будут получать более £10 в час.

Представители Pret также заявили, что бонусная ставка для «тайных ревизоров» также будет увеличена с £1 в час до £1,25. По схеме Pret торговые точки посещаются, оцениваются, а персонал вознаграждается в соответствии со стандартами обслуживания, продуктов и чистоты, которые они обеспечивают.

Несколько других ретейлеров уже повысили заработную плату сотрудников, поскольку им сложно нанимать и удерживать работников. Среди них супермаркеты Sainsbury’s, Aldi и Morrison’s, кофейни Costa и азиатская сеть быстрого питания Itsu.

Генеральный директор Pret Пано Христу отметил: «Мы все время говорили, что по мере восстановления нашего бизнеса мы хотим снова инвестировать в персонал. После пары трудных лет я очень рад сообщить новость об увеличении зарплат нашим трудолюбивым сотрудникам».