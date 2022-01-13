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Принц Чарльз заказал портреты узников концлагерей

Принц Чарльз заказал портреты узников концлагерей
Фото getarchive.net

Арт-проект организован в память о жертвах Холокоста

Принц Уэльский поручил семи художникам написать портреты семи человек, переживших Холокост, сообщает Би-би-си.

«К сожалению, с годами число тех, кто прошел через этот ужас, неизбежно сокращается. Я искренне надеюсь, что эта специальная коллекция картин послужит еще одним путеводным светом, соединяющим поколения», – заявил Чарльз.

Портреты будут выставлены на всеобщее обозрение в Букингемском дворце, а арт-проект будет показан в документальном фильме Survivors: Portraits of the Holocaust на канале BBC Two в 21:00 27 января, в День памяти жертв Холокоста.

По словам принца, картины должны не только напомнить о «самых мрачных днях истории», но и подчеркнуть неразрывную взаимосвязь человечества: «Ведь мы стремимся создать лучший мир для наших детей, внуков и поколений, которые еще не родились, – мир, в котором надежда побеждает отчаяние, а любовь – ненависть».

В документальном фильме расскажут истории выживших о том, что нацисты сделали с ними и их еврейскими семьями. Многим героям сейчас за 90, они побывали в концентрационных лагерях в детстве, а затем провели большую часть своей взрослой жизни в Великобритании.

Над портретами работали Пол Бенни, Петер Куфельд, Ишбель Майерскоу, Клара Драммонд, Массимилиано Пиронти, Стюарт Пирсон Райт и Дженни Сэвилл.

Исполнительный директор Holocaust Educational Trust Карен Поллок отметила, что для выживших в концентрационных лагерях и лагерях смерти 77 лет спустя увидеть свои портреты в Букингемском дворце – это действительно яркое и достойное свидетельство их вклада в историю Британии.

Два года назад принц Чарльз в речи, посвященной 75-летию освобождения Освенцима, заявил, что уроки Холокоста по-прежнему «чрезвычайно актуальны».

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