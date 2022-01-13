Принц Эндрю лишился всех военных званий и титулов

Королева не простила сына

Букингемский дворец объявил, что у герцога Йоркского принца Эндрю отозваны военные титулы, а также он лишен патронажных обязанностей, сообщает Би-би-си.

В официальном заявлении говорится: «С одобрения и согласия Ее Величества военные титулы и права королевского покровительства принца Эндрю были возвращены его матери. Герцог Йоркский по-прежнему не сможет брать на себя никаких государственных обязанностей и будет защищать себя в суде как частное лицо».

Принц перестанет использовать титул «Его Королевское Высочество» в официальном именовании. Прочие церемониальные роли герцога Йоркского будут переданы другим членам королевской семьи.

Решение Букингемского дворца продиктовано скандалом, в центре которого оказался любимый сын королевы. Эндрю должен предстать перед американским судом в качестве обвиняемого по гражданскому иску о сексуальном насилии. Гражданка США Вирджиния Джуффре утверждает, что финансист Джеффри Эпштейн платил ей, чтобы она занималась сексом с принцем, когда ей было всего 17 лет.

Эндрю настаивает на своей невиновности. 3 января его защита обнародовала мировое соглашение, по которому американка в 2009 году получила $500 тыc. за отсутствие претензий к Эпштейну и «другим потенциальным обвиняемым». 12 января суд в Нью-Йорке отказался отклонить иск Джуффре к принцу на основании этого документа. Рассмотрение дела по существу планируется на сентябрь.

Эндрю оказался персоной нон грата в Букингемском дворце в ноябре 2019 года. Это произошло после интервью, в котором сын королевы заявил, что не сожалеет о своей дружбе с бизнесменом Джеффри Эпштейном, покончившим жизнь самоубийством в 2019 году после обвинений в сексуальной эксплуатации подростков.