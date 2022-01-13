Саджид Джавид: срок самоизоляции сокращен до пяти дней

Нововведение касается только привитых

Министр здравоохранения объявил о сокращении периода изоляции для полностью вакцинированных лиц с положительным результатом на COVID-19 с семи дней до пяти, сообщает SkyNews.

«В ⅔ случаев заболевшие перестают быть заразными к концу пятого дня», – заявил Саджид Джавид, выступая в палате общин. Он сослался на данные Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании.

Люди смогут выйти из изоляции через пять полных дней, проведенных дома, при условии, что их тесты, сделанные на пятый и шестой дни, будут отрицательными.

Ранее полностью вакцинированные британцы с положительным результатом теста могли закончить самоизоляцию через семь дней, если их экспресс-тесты, сданные на шестой и седьмой дни с интервалом в 24 часа, были отрицательными. Это изменение было введено незадолго до Рождества, но общественность призывала правительство вновь сократить период изоляции из-за продолжающегося давления на NHS и нехватку рабочих рук на фоне продолжающегося распространения варианта «омикрон».

Сторонники новых мер утверждают, что сокращение периода изоляции смягчит последствия от вынужденной десоциализации для большого числа людей. Тем не менее высказываются опасения по поводу того, что такой шаг может привести к увеличению количества заболевших.

Министр отметил, что данные Управления национальной статистики показывают «обнадеживающие признаки снижения числа пациентов в Лондоне и на востоке Англии». Он добавил, что «сейчас наблюдается замедления роста объемов госпитализации». Однако, как подчеркнул Джавид, число инфицированных растет в других частях страны, и данные, которыми он располагает, еще не отражают влияние, оказанное британцами, возвращающимися на работу и в школу после Рождества. «Мы должны действовать осторожно», – подытожил чиновник.