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Группа ученых создала 3D-карту Вселенной

Группа ученых создала 3D-карту Вселенной
Фото rawpixel.com

Разработка британцев раскроет тайны космоса

Международная группа ученых с помощью прибора для спектроскопии темной энергии (DESI) создала самую подробную трехмерную карту Вселенной. Об этом сообщает Би-би-си. 

DESI, сконструированный британским Даремским университетом, установлен на телескопе Николаса У. Мэйолла в Национальной обсерватории Китт-Пик в Аризоне, США. Устройство многократно увеличивает «поле зрения» телескопа с помощью 5 000 оптических волокон.

По мнению профессора Карлоса Френка из Института вычислительной космологии, данные, полученные DESI, раскроют некоторые из самых сокровенных тайн космоса: «Он поможет нам найти подсказки о природе темной энергии и роли, которую она играет в формировании галактик, таких как Млечный Путь. В конце концов, мы сможем лучше понимать, как развивается Вселенная».

Оптоволоконная система разделяет свет от галактик, звезд и других космических объектов на узкие цветные полосы. Это показывает их химический состав, а также то, насколько далеко они находятся и как быстро движутся, что позволяет исследователям оценить скорость расширения Вселенной.

Виктория Фосетт, научный сотрудник Центра внегалактической астрономии Университета Дарема, сказала, что «DESI чувствителен к излучению гораздо менее ярких объектов, чем те, что можно было обнаружить прежде».

Окончательная 3D-карта даст ученым лучшее понимание природы темной энергии, из которой на 70% состоит Вселенная. Специалисты также используют данные, чтобы изучить поведение черных дыр среднего размера в небольших галактиках. DESI уже каталогизировал более 7,5 млн галактик и, как ожидается, добавит еще 27,5 млн к концу своей работы в 2026 году.

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