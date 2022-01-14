«Мальчик в голубом» вернулся в Лондон

Картина Гейнсборо впервые за век покинула США

Знаменитый портрет кисти Томаса Гейнсборо, написанный в 1770 году, будет выставлен в Лондонской национальной галерее с 25 января по 15 мая 2022 года. Картина передана во временное пользование калифорнийской библиотекой Хантингтона, которой она принадлежит с 1922 года, сообщает ArtNet News.

На момент открытия выставки исполнится ровно 100 лет с тех пор, как полотно в последний раз висело на стенах Национальной галереи. Шедевр был куплен железнодорожным магнатом Генри Э. Хантингтоном в 1921 году. «Мальчик в голубом» принадлежал герцогу Вестминстерскому, но в начале ХХ века нувориш выкупил картину у аристократа. Предприниматель заплатил владельцу рекордную для того времени цену $728 тыс.

«Этот шедевр оставил неизгладимый след как в истории высокого искусства, так и в популярной культуре, поразив воображение самых разных зрителей, – заявила Карен Р. Лоуренс, президент музея Хантингтона. – Учитывая культовый статус картины в США, мы пошли на беспрецедентный шаг».

Библиотека Хантингтона впервые одолжила эту картину другому музею. В качестве ответного жеста работа из Национальной галереи будет выставлена в Калифорнии. «Мы надеемся, что это партнерство с Национальной галереей вызовет новый интерес к британскому искусству по обе стороны Атлантики», – отметила Лоуренс.

Габриэле Финальди, директор Национальной галереи, в восторге. «Мальчик в голубом» покорил сердца британской публики, когда был впервые выставлен в Королевской академии в 1770 году, – сказал он. – Мы будем рады снова представить это выдающееся произведение английской живописи XVIII века жителям Британии».