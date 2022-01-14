В каннабисе нашли блокирующие ковид вещества

Однако курение марихуаны бесполезно против вируса

Исследователи Университета штата Орегон выяснили, что некоторые соединения, содержащиеся в конопле, способны блокировать проникновение вируса SARS-CoV-2 в клетки человека. Об этом пишет The Mirror со ссылкой на статью в научном журнале Journal of Natural Products.

Исследователи надеются, что открытие может проложить путь к новым методам лечения и способу предотвращения заболевания. Однако они подчеркнули, что курение марихуаны не обеспечит никакой защиты.

Согласно исследованию, две каннабиноидные кислоты – каннабигероловая (CBGA) и каннабидиоловая (СBDA) – могут связываться с S-белком коронавируса. Поскольку S-белок необходим для проникновения вируса в клетку, молекулы предотвращают заражение и дальнейшее распространение инфекции в другие ткани.

Ученые намеревались проверить, можно ли предотвратить заражение человека альфа- и бета-вариантами при помощи препарата, и обнаружили, что это так. «Наше исследование показало, что соединения конопли одинаково эффективны против вариантов SARS-CoV-2, включая вариант B.1.1.7, впервые обнаруженный в Соединенном Королевстве, и вариант B.1.351, впервые обнаруженный в Южной Африке», – заявил Ричард ван Бримен, руководитель группы. Эти штаммы по-прежнему представляют угрозу, поскольку обладают устойчивостью к нейтрализующим антителам, вырабатываемым организмом после перенесенной инфекции или вакцинирования. Потребуются дальнейшие исследования, чтобы выяснить, работают ли компоненты против других штаммов вируса.

Упомянутые кислоты не оказывают никакого психоактивного действия, в отличие от запрещенного законом тетрагидроканнабиола, поэтому могут быть выделены и использованы в качестве компонентов новых противовирусных препаратов.