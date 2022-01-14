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В парламенте нашли китайскую шпионку

В парламенте нашли китайскую шпионку
Фото Flickr.com

Иностранка спонсировала лейбориста

MI5 заявила, что агент китайского правительства был активен в британском парламенте, сообщает The Telegraph. 

В уведомлении MI5, озвученном спикером палаты общин, подозреваемым шпионом названа некая Кристин Чинг Куи Ли, которая, по утверждению службы безопасности, «сознательно участвовала во вмешательстве в политический процесс Великобритании в интересах Рабочего отдела Объединенного фронта (UFWD) Коммунистической партии Китая (КПК)». Сообщается, что она связана с Китайской ассоциацией дружбы за рубежом и британско-китайским проектом. Китаянка владеет юридической фирмой в Лондоне. 

По мнению MI5, Кристин Ли «обрабатывала» британских политиков, чтобы обеспечить «благоприятный для Китая политический ландшафт в Великобритании».

Выяснилось, что Ли заплатила высокопоставленному члену парламента от лейбористской партии Барри Гардинеру более £500 тыс. Оппозиционер получал от нее пожертвования в течение шести лет и нанял ее сына секретарем. Лейборист, по заявлениям, действовал с санкции спецслужб, уведомив их о китайском спонсоре.

Консерватор Тереза Мэй, будучи премьер-министром, вручила Кристин Ли награду «Точки света» за волонтерскую деятельность. Глава правительства написала китаянке личное письмо, в котором похвалила ее за «обеспечение взаимодействия, взаимопонимания и сотрудничества между китайской и британской общинами в Великобритании».

Министр внутренних дел Прити Пател заявила, что «глубоко обеспокоена» тем, что Коммунистическая партия Китая преследует британских парламентариев.

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