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Благотворительная акция Gift of Life собрала £450 тыс.

Благотворительная акция Gift of Life собрала £450 тыс.
Фото giftoflife.eu / Валентина Корабельникова

Мероприятие прошло в гибридном формате 

Ближайшие друзья и благотворители Gift of Life (сестринской организации российского фонда «Подари жизнь») собрались на закрытом приеме в частной резиденции меценатов и партнеров фонда Игоря и Наташи Цукановых, чтобы помочь собрать деньги в помощь подопечным фонда. Из-за пандемии последние два года традиционный гала-вечер благотворителей не мог состояться в привычном формате, в связи с чем мероприятие было решено провести камерно

Среди 50 гостей, пришедших поддержать работу Gift of Life, были замечены Борис Гребенщиков и Кэти Мелуа (спевшие дуэтом), Борис Акунин, Алексей Зимин, Вася Обломов (Василий Гончаров), княжна Екатерина Голицына, Люба Галкина, бизнесмены и меценаты Лен Блаватник, Максим Валецкий, коллекционер Владимир Царенков с женой Ириной и многие другие. 

Гости поборолись за лоты благотворительного аукциона, среди которых встречи с Чулпан Хаматовой, Алексеем Аграновичем, Айдан Салаховой и Ильей Лагутенко; день на природе в Суффолке с Евгением Чичваркиным и ужин на французской вилле у Ники Белоцерковской, посещение премьеры спектакля «Берегите ваши лица» в Гоголь-центре, а также автограф Михаила Горбачева.

Из-за закрытых границ некоторые гости, например патрон фонда Gift of Life Ника Белоцерковская и рэпер Pharaoh, смогли побывать на вечере дистанционно. Учредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова обратилась к участникам мероприятия по видеосвязи. «Для меня огромное счастье знать, что для помощи детям из России в Англии объединяются сотни, тысячи талантливых, по-настоящему неравнодушных людей, которые придумывают и организовывают потрясающие благотворительные акции. 10 лет Gift of Life – это не просто красивая цифра, это реальные истории конкретных детей, получивших самое эффективное лечение вовремя. Мы все время чувствуем вашу поддержку, ваше плечо рядом – спасибо вам за это!», – сказала российская актриса.

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Благотворительная акция Gift of Life собрала £450 тыс.
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