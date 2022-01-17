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Чиновники извинились перед Букингемским дворцом

Чиновники извинились перед Букингемским дворцом
Фото commons.wikimedia.org

Борис Джонсон в шаге от импичмента 

Правительство Британии извинилось перед королевской семьей и Елизаветой II за две вечеринки, которые прошли во время траура перед похоронами принца Филиппа, сообщает Би-би-си. 

Застолья, о которых впервые сообщила The Telegraph, состоялись 16 апреля 2021 года и продолжались до раннего утра. В это же время из-за коронавирусных ограничений королеве пришлось сидеть на поминальной службе в одиночестве.

Вечеринки проводились для сотрудников Бориса Джонсона, которые решили уволиться с гражданской службы. Несмотря на то что премьер лично на этих встречах не был, все более остро встает вопрос о систематическом нарушении карантинных мер на Даунинг-стрит, 10. Представитель главы правительства отметил: «Особенно прискорбно, что это произошло во время национального траура».

Последние разоблачения вызвали негативную реакцию со стороны оппозиционных партий, которые осудили поведение персонала в резиденции премьер-министра, напомнив, что на следующий день, 17 апреля 2021 года, удрученной королеве пришлось сидеть на панихиде по герцогу Эдинбургскому в одиночестве из-за ковидных ограничений. Лейбористы, либерал-демократы и Национальная партия Шотландии призывают Джонсона уйти в отставку после того, как он признался, что посещал вечеринку с напитками в саду на Даунинг-стрит во время локдауна 20 мая 2020 года. 

Тем временем тори пишут председателю Комитета 1922 года, который занимается вопросами выборов лидера консерваторов, о том, что недовольны нынешним премьер-министром. 54 депутата-тори должны письменно подтвердить свою позицию, чтобы инициировать процедуру объявления недоверия главе правительства.

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