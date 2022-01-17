Новака Джоковича депортировали из Австралии

Первая ракетка мира не сможет подтвердить титул чемпиона

Новак Джокович покинул Австралию. Министр иммиграции страны подтвердил эту информацию. Первая ракетка мира вылетел в Дубай из аэропорта Мельбурна, пишет Би-би-си.

Судьи отклонили апелляцию непривитой звезды тенниса после того, как правительство аннулировало его визу по соображениям «здоровья и сохранения доброго порядка». Джокович сказал, что он «крайне разочарован», но согласился с решением.

Вылет ознаменовал собой конец многодневной саги, в которой сербский теннисист боролся за то, чтобы остаться и защитить свой титул на Открытом чемпионате Австралии. Джокович был фаворитом соревнования и мог бы войти в историю, выиграв свой 21-й турнир Большого шлема. Итальянец Сальваторе Карузо, занимающий 150-е место в мире, стал «счастливым неудачником», заменив Новака в матче против серба Миомира Кецмановича, состоявшегося 17 января.

Сам Кецманович так описал ситуацию с Джоковичем: «Те немногие игроки, с которыми я обсуждал эту тему, согласны, что это все бред. Политики несправедливо с ним обошлись. Его отсутствие станет огромной потерей для спорта». Убежденный сторонник прививок Евгений Кафельников, напротив, уверен: «То, что Джокович не хочет вакцинироваться, – это его проблема. Потеряет ли ценность Australian Open? Я всегда говорил, что теннис намного выше, чем Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер. Свято место пусто не бывает».

Одного из самых высокооплачиваемых теннисистов мира в течение долгого времени пытались выдворить из страны. 10 января визу серба аннулировали, так как документ не подразумевал внесения в него данных о медицинском отводе от вакцинации от коронавируса. Сначала Джоковичу удалось выиграть апелляцию и избежать депортации.

Президент Сербии Александр Вучич осудил решение австралийских властей: «Они издевались над лучшим теннисистом 11 дней, чтобы озвучить ему решение, принятое, по сути, с самого первого дня», – убежден политик. Он также назвал ситуацию со спортсменом, занимающимся благотворительностью на родине, «охотой на ведьм».

Итогом депортации для Новака Джоковича станет трехлетний запрет на посещение Австралии. Он оспорит это решение, и, возможно, срок сократят. Новым фаворитом турнира стал российский теннисист Даниил Медведев.