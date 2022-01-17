Спецслужбы: антиваксеры готовятся к войне

Первыми под удар могут попасть школьники

Антитеррористические подразделения британской полиции обеспокоены возможным переходом убежденных противников тотальной вакцинации к насилию. Об опасениях спецслужб со ссылкой на источники сообщила The Guardian.

По информации издания, противники вакцинации создают «экстремистские» сообщества в соцсетях, в частности в Telegram, где пропагандируют ненависть на национальной или расовой почве. Один британский канал против прививок якобы просит «честных людей» «бороться за будущее наших детей» – словосочетание стало известным благодаря знаменитому неонацистскому девизу «14 слов Дэвида Лэйна». В группах, в которых состоят по несколько тысяч человек, публикуются советы по избеганию телефонной слежки и обсуждаются возможные акции прямого воздействия.

Представители спецслужб называют движение против прививок «конвейером, поставляющим новых рекрутов экстремистским группам ».

Пишут, что антиваксеры нацелились на десятки школ для проведения своих акций. Недавно радикалы штурмовали полигон для тестирования прививок от ковида. Их возглавил активист Пирс Корбин, брат бывшего лидера лейбористов Джереми Корбина. Он призывал граждан жечь офисы депутатов, поддержавших новые ограничения.

«Канцелярия главы правительства получает эти отчеты напрямую. Премьер-министр с ними знаком. Существует консенсус относительно того, что мы не одержали очевидную победу. В дальнейшем нам нужно действовать лучше», – заявил один из источников газеты в спецслужбах.

Главную озабоченность силовиков вызывает то, что британские радикалы, выступающие против прививок, уходят в офлайн, а базирующаяся в Соединенном Королевстве группа Alpha Men Assemble (AMA) организует обучение по типу военизированных организаций в США. Ее активисты призывают готовиться к «войне» против правительства и его антиковидной политики.