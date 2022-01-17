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В Национальной галерее представят шедевры Рафаэля

В Национальной галерее представят шедевры Рафаэля
Фото nationalgallery.org.uk

Выставка откроется весной

Его жизнь была короткой, творчество – великим, а наследие бессмертно. Так патетически Национальная галерея представляет выставку Рафаэля, которая будет проходить с 9 апреля по 31 июля 2022 года.

Благодаря сотрудничеству с такими музеями, как Эрмитаж, Лувр, Национальная художественная галерея в Вашингтоне, музей Прадо, галерея Уффици, музей Ватикана и галерея Дориа-Памфили, жители британской столицы увидят беспрецедентную экспозицию, демонстрирующую всю широту мастерства, творческой силы и изобретательности Рафаэля.

Прошло пять веков, а знаменитые картины и рисунки мастера так же притягивают внимание и заставляют восхищаться его гением. На выставке будут представлены и его работы в области архитектуры, эскизы для скульптур, гобеленов и гравюр.

Изначально лондонская выставка должна была пройти в конце 2020 года, когда весь мир отмечал 500-летие со дня смерти великого мастера Возрождения, однако по понятным причинам ее перенесли на полтора года. 

«Художник, график, архитектор, археолог и поэт, Рафаэль смог запечатлеть в своем искусстве человеческое и божественное, любовь и дружбу, ученость и силу», – пишут кураторы выставки. За свою короткую карьеру, охватывающую всего два десятилетия, Рафаэль сформировал целое направление в западной культуре, на его работах учились многие поколения художников.

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