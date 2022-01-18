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Amazon продолжит принимать британские кредитки

Amazon продолжит принимать британские кредитки
Фото Flickr.com

Конфликт произошел из-за роста сборов Visa и Mastercard 

Компания Amazon отказалась от планов блокировать платежи по кредитным картам UK Visa. Обе стороны продолжают пытаться разрешить спор по поводу комиссий за платежи. Об этом сообщает Би-би-си. 

«Ожидаемое изменение в отношении использования кредитных карт Visa на Amazon.co.uk не осуществится 19 января», – говорится в сообщении онлайн-ретейлера. Visa заявила, что «работает над достижением соглашения».

Ранее сообщалось, что 19 января 2022 года Amazon прекратит обслуживание владельцев британских кредитных карт. На эту меру торговый гигант собирался пойти из-за слишком высоких комиссионных сборов: Visa и ее конкурент Mastercard повысили комиссию за обмен при трансграничных транзакциях между предприятиями в Великобритании и Европейском союзе после Брексита.

Ни Visa, ни Amazon не указали, когда переговоры могут завершиться. В электронном письме клиентам в понедельник онлайн-ретейлер сообщил, что тесно сотрудничает с Visa, чтобы прийти к «потенциальному решению, которое позволит клиентам продолжать использовать их кредитные карты на Amazon.co.uk».

Многие покупатели, зная о планах ретейлера, уже переключили свой основной способ оплаты на Amazon с Visa. Однако торговый гигант все равно пострадал бы в финансовом отношении, если бы выполнил свою угрозу.

Так как 19 января 2022 года блокировка не произойдет и новая дата не установлена, соглашение может быть достигнуто в ближайшее время.

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