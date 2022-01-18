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«Острые козырьки» уходят в балет

«Острые козырьки» уходят в балет
Фото кадр из телесериала "Острые козырьки"

Танцы поставит французский хореограф

Предстоящий шестой сезон драмы-блокбастера Би-би-си «Острые козырьки» поставит точку в истории Томаса Шелби и его друзей-бандитов. Однако дело его продолжится: The Guardian сообщает о новой театральной постановке, посвященной преступному клану. Она создана автором сериала Стивеном Найтом и рассказывает историю о бирмингемских гангстерах на сцене.

«Острые козырьки: Искупление Томаса Шелби» стартует этой осенью на Бирмингемском ипподроме, а в 2023 году отправится в мировое турне. Постановка создается в сотрудничестве с танцевальной труппой Rambert. В ней примут участие 20 актеров и живой ансамбль, играющий оригинальный саундтрек. 

Французский хореограф Бенуа Сван Пуффер, который был объявлен новым художественным руководителем Rambert в 2018 году, поставит «вдохновляющую и воодушевляющую», как он ее описывает, пьесу. Шоу раскроет историю «Острых козырьков» в период от конца Первой мировой войны до построения подпольной империи. Балет будет посвящен роману между Томми Шелби (которого в сериале играет Киллиан Мерфи) и барменшей – агентом под прикрытием Грейс Берджесс (ее на экране воплотила Аннабелль Уоллис).

Найт заявил, что в основе сериала «всегда были музыка и движение, и теперь бьющееся сердце шоу будет перенесено на сцену». Балетная постановка, по его мнению, – это «танцы для людей, которые обычно не смотрят танцы». «Если концепция балета «Острые козырьки» кажется странной, помолчите и просто купите билет», – добавил он.

Хелен Шут, генеральный директор и исполнительный продюсер Rambert, сказала: «Для нас большая честь, что Стивен Найт доверил нам свои любимые «Острые козырьки».

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