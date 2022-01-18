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По следам «Острых козырьков»

По следам «Острых козырьков»

Любители фильмов, где много погонь и перестрелок, считают дни до выхода нового сезона сериала «Острые козырьки». Прекрасная половина замерла в ожидании встречи с голубоглазым Томасом Шелби. А мужчины ждут гангстерских разборок и хитроумных планов семейства Шелби. До «Острых козырьков» Бирмингем не был столь на слуху, а бирмингемскому акценту не придавали столько значения. Сегодня прогуляемся по местам съемок знаменитого сериала и окунемся в атмосферу Англии 20-х годов прошлого века.

Дадли

По сюжету, действие сериала происходит в Бирмингеме, однако Бирмингем 1920-х годов не сохранился, поэтому локации пришлось искать в Ливерпуле, Манчестере, Лидсе и разных частях Йоркшира.
Одним из самых фотогеничных мест стал Живой музей «Черной страны», находящийся в шахтерском городе Дадли, неподалеку от Бирмингема. Для киношников – готовая съемочная площадка. На 105 000 квадратных метрах бывшей промышленной зоны разместились реконструированные в духе начала XX века здания. Ранее здесь были железнодорожные склады, заброшенные печи для обжига извести и карьеры. Территория Англии, именуемая «Черная страна», была широко известна во время промышленной революции. Именно здесь располагались чугунолитейные, кирпичные и сталелитейные заводы и шахты. Здесь производили все – от гвоздей до якорных цепей для «Титаника». Воздух был настолько загрязнен угольной пылью, что название «Черная страна» быстро прижилось.

Улочки Дадли как будто созданы для киношных декораций. 123rf.com

Идея создать музей, рассказывающий историю «Черной страны», зародилась в конце 1960-х годов, когда была закрыта последняя угольная шахта. Заводы ликвидировались один за другим, каналы пустели, исчезали железные дороги. Более 50 домов были привезены в музей со всех уголков «Черной страны». По фотографиям, описаниям и воспоминаниям стали выстраивать улочки, магазины, заводы… В 1978 году музей распахнул свои двери, точнее, улицы. Позже провели трамвайную линию, которая доставляла посетителей к рукаву канала. Здесь можно не только почуять запах дыма и гари, но и услышать лязг молотков, шум моторов и отведать знаменитый фиш-энд-чипс, который рабочие Дадли ели после смены.

Улочки Дадли как будто созданы для киношных декораций. 123rf.com

Создатель сериала «Острые козырьки» Стивен Найт назвал этот музей домом «Козырьков». Именно здесь происходит большинство сцен сериала. Центральная улица Канал-стрит играет роль двора семьи Шелби. Мост через канал служил местом встреч для Ады Шелби и ее жениха. Там же во втором сезоне раненый Томас сбегал от своих врагов на барже. А бесчисленные склады музея использовались как декорации для сцен базы металлолома, которая принадлежит Чарли Стронгу.

Улочки Дадли как будто созданы для киношных декораций. 123rf.com

Адрес: Black Country Living Museum, Tipton Rd, Dudley DY1 4SQ
Время работы и цену билетов можно уточнить на сайте музея.

Ливерпуль

Дом семейства Шелби, который в сериале находится в центре Бирмингема, снимали в Ливерпуле. Там сохранилось немало построек начала XX века.

Зал Святого Георгия, Ливерпуль. Здесь снимался бал, где погибла прекрасная Грэйс. 123rf.com

Улочки Ливерпуля, такие как Адмирал-Гроув, Родни-стрит, Маунт-стрит, Пилигрим-стрит и другие, «приняли активное участие» в съемках. Штаб-квартира Томаса Шелби и букмекерская контора на сериальной Уотер-лейн в действительности располагаются на Повис-стрит. Здесь же была снята драматическая сцена, открывающая первый сезон, где Томас Шелби едет на лошади по улицам. Кстати, если увидите рядом туристические автобусы The Beatles, не удивляйтесь: недалеко от Повис-стрит находится местечко, где родился участник знаменитой ливерпульской четверки Ринго Старр. Точный адрес – Мадрин-стрит, 9.
В великолепном здании XIX века в центре Ливерпуля – Зале Святого Георгия – снимался бал, куда в третьем сезоне отправляется вся банда «Острых козырьков». Именно там убивают прекрасную Грейс, любовь всей жизни Томаса Шелби. Здание построили по необходимости: в Ливерпуле часто проходили музыкальные фестивали и мероприятия, а постоянного места для приема не было. Вот и решили городские чиновники, что городу нужен свой концертный холл. Как-то одновременно ливерпульские власти поняли, что и здания суда в городе тоже не хватает, и, чтобы не тратиться на строительство двух сооружений, решили совместить и концерты, и суды. Сюда приезжали королева Виктория с принцем Альбертом, Чарльз Диккенс проводил здесь свои чтения, вышеупомянутый Ринго Старр давал на крыше здания концерт перед 50-тысячной аудиторией. Вплоть до 2021 года здание было в списке Всемирного наследия.
Адрес: St George’s Pl, Liverpool L1 1JJ

Знаменитые доки Ливерпуля тоже были частью съемочного процесса. Так, док Стенли стал местом, где произошла ужасная бойня между бандами. Как и всем известный Альберт-док, Стенли является памятником архитектуры. Часть складов пострадала во время авианалета в период Второй мировой войны. Док был спроектирован таким образом, чтобы вход осуществлялся через раздвижные ворота, врезанные в гранитные башни. Также док имеет связь с каналом через мост под Грейт-Ховард-стрит. Место, как раз подходящее для криминальных разборок.
Некоторые «лондонские» локации на самом деле тоже расположены в Ливерпуле. Так, штаб-квартира Алфи Соломонса, лидера конкурирующей бандитской группировки, по сюжету находится в районе Камден-Таун в Лондоне. Эти сцены снимали на одном из заброшенных заводов в Ливерпуле.
Клуб «Эдем», роскошный лондонский джаз-клуб, воссоздали в одном из клубов Ливерпуля. Его лишь понадобилось перекрасить в золотой цвет, чтобы выглядело дорого-богато. Чтобы преобразить помещение, потребовалось 30 галлонов золотой краски (цвет тщательно выбирали), и теперь ему дали название «Острое золото». Декораторы возвели танцпол и сцену для оркестра, а также создали замысловатую резьбу в виде скорпиона. Фасад же знаменитого клуба нашли в Болтоне. Гангстерским притоном стала… публичная библиотека. Улицу предоставили в распоряжение съемочной группы всего лишь на одно воскресенье, когда библиотека закрыта. Киношникам пришлось изрядно потрудиться, чтобы замаскировать парковочные автоматы и разметку на дорогах. Для пущей достоверности в кадр пустили побольше тумана.

Публичная библиотека в Болтоне превратилась в гангстерский притон. 123rf.com

Если отъехать от Ливерпуля, то можно зарулить в Порт-Санлайт. Именно в этой образцовой деревне в одном из псевдотюдоровских зданий находится дом тетушки Полли. Там же снималась сцена встречи Томаса Шелби с отцом Хьюзом, после которой главарь «козырьков» чуть ли не до смерти был забит приспешниками преподобного.

Манчестер

Бани королевы Виктории в Манчестере стали местом торгов лошадьми. 123rf.com

В поисках антуража съемочная группа добралась до Манчестера. В великолепных Банях королевы Виктории снимали сцену… торгов лошадьми, где Томас познакомился с красоткой Мэй Карлтон. Лошадей для этой сцены отбирали тщательно, так как дверные проемы здания невысокие, всего лишь 6 футов (182 см).

commons.wikimedia.org

Мимо этого здания в стиле классического барокко невозможно пройти мимо – оно выделяется на фоне других городских построек. Фасад выполнен из разноцветной кирпичной кладки, внутри стены от пола до потолка облицованы глазурованной плиткой, а большинство окон украшены витражами. Некогда тут размещались огромная турецкая баня, частная прачечная и три бассейна, где тренировались спортсмены для Олимпийских игр. В 1952 году здесь появилась первая в стране ванна джакузи. В 1980-х годах один из бассейнов переделали в спортивную площадку для бадминтона, волейбола и нетбола. К сожалению, городские власти не в силах были содержать здание, и его пришлось закрыть. Сейчас Бани королевы Виктории можно посетить с экскурсией и полюбоваться интерьерами. Так как помещение не отапливается, открыто оно для визита только с апреля по ноябрь.
Адрес: Victoria Baths, Hathersage Road, Chorlton-on-Medlock, Manchester, M13 0FE
Время работы и цену билетов можно уточнить на сайте музея.

Когда-то здесь тренировали спортсменов, а потом – Томас Шелби покупал лошадей.

Нортвич

Этот городок в графстве Чешир особо любим киношниками. Создатели «Острых козырьков» выбрали здание Эрли-Холл для особняка Томми Шелби. Роскошная библиотека дома «сыграла» кабинет всемогущего предводителя банды, где он в раздумьях выкуривал одну сигарету за другой и куда приходили многочисленные посетители. Галерея трансформировалась в столовую, где семья Шелби собиралась для обсуждения своих дел. Именно в Эрли-Холл проходила схватка Томми с его заклятым врагом Алфи Соломонсом и были арестованы все члены клана Шелби.
Эрли-Холл был построен в середине XIX века на месте прежнего особняка династии Уорбертонов. Когда Роуленд Эгертон-Уорбертон достиг 21-летия, он решил заменить существующий, но требующий обновления дом на новый, однако хотел, чтобы дом одновременно и отражал характер и древность его родительского гнезда, и носил черты современности. Перед архитектором стояла сложная задача совместить несовместимое, и он задумал привнести в популярный на тот момент якобинский стиль элементы елизаветинской архитектуры. Вместе с владельцем поместья он объездил дома XVI века, чтобы убедиться, что все детали соответствуют стилю. Строительство обошлось в £30 000 – для середины XIX столетия это были колоссальные деньги (сейчас сумма эквивалентна £3 млн). Зато здание получилось уникальным.

В XX веке отдельные части здания разрушились, и их пришлось снести вместе с некоторыми помещениями для слуг, кухнями, а также столовой. Поскольку здание представляет историческую ценность, в 1987 году утраченные постройки были заменены пятью новыми в стиле всего ансамбля.

Эрли Холл, здание XIX века в Нотвиче, «сыграло роль» особняка Томаса Шелби. 123rf.com

Эрли-Холл часто используют в кино. Здесь снимали такие фильмы, как «Сага о Форсайтах», «Приключения Шерлока Холмса», «Улица Коронации» и др. Долгое время Эрли-Холл является резиденцией виконта Эшбрука, в настоящее время там проживает 11-й виконт. Поместье можно посетить в любое время и прогуляться по прекрасному саду.
Адрес: Arley Hall & Gardens, Northwich, Cheshire, CW9 6NA

Подготовила Оксана Кеш

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