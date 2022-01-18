По следам «Острых козырьков»

Любители фильмов, где много погонь и перестрелок, считают дни до выхода нового сезона сериала «Острые козырьки». Прекрасная половина замерла в ожидании встречи с голубоглазым Томасом Шелби. А мужчины ждут гангстерских разборок и хитроумных планов семейства Шелби. До «Острых козырьков» Бирмингем не был столь на слуху, а бирмингемскому акценту не придавали столько значения. Сегодня прогуляемся по местам съемок знаменитого сериала и окунемся в атмосферу Англии 20-х годов прошлого века.

Дадли

По сюжету, действие сериала происходит в Бирмингеме, однако Бирмингем 1920-х годов не сохранился, поэтому локации пришлось искать в Ливерпуле, Манчестере, Лидсе и разных частях Йоркшира.

Одним из самых фотогеничных мест стал Живой музей «Черной страны», находящийся в шахтерском городе Дадли, неподалеку от Бирмингема. Для киношников – готовая съемочная площадка. На 105 000 квадратных метрах бывшей промышленной зоны разместились реконструированные в духе начала XX века здания. Ранее здесь были железнодорожные склады, заброшенные печи для обжига извести и карьеры. Территория Англии, именуемая «Черная страна», была широко известна во время промышленной революции. Именно здесь располагались чугунолитейные, кирпичные и сталелитейные заводы и шахты. Здесь производили все – от гвоздей до якорных цепей для «Титаника». Воздух был настолько загрязнен угольной пылью, что название «Черная страна» быстро прижилось.

Идея создать музей, рассказывающий историю «Черной страны», зародилась в конце 1960-х годов, когда была закрыта последняя угольная шахта. Заводы ликвидировались один за другим, каналы пустели, исчезали железные дороги. Более 50 домов были привезены в музей со всех уголков «Черной страны». По фотографиям, описаниям и воспоминаниям стали выстраивать улочки, магазины, заводы… В 1978 году музей распахнул свои двери, точнее, улицы. Позже провели трамвайную линию, которая доставляла посетителей к рукаву канала. Здесь можно не только почуять запах дыма и гари, но и услышать лязг молотков, шум моторов и отведать знаменитый фиш-энд-чипс, который рабочие Дадли ели после смены.

Создатель сериала «Острые козырьки» Стивен Найт назвал этот музей домом «Козырьков». Именно здесь происходит большинство сцен сериала. Центральная улица Канал-стрит играет роль двора семьи Шелби. Мост через канал служил местом встреч для Ады Шелби и ее жениха. Там же во втором сезоне раненый Томас сбегал от своих врагов на барже. А бесчисленные склады музея использовались как декорации для сцен базы металлолома, которая принадлежит Чарли Стронгу.

Адрес: Black Country Living Museum, Tipton Rd, Dudley DY1 4SQ

Время работы и цену билетов можно уточнить на сайте музея.

Ливерпуль

Дом семейства Шелби, который в сериале находится в центре Бирмингема, снимали в Ливерпуле. Там сохранилось немало построек начала XX века.

Улочки Ливерпуля, такие как Адмирал-Гроув, Родни-стрит, Маунт-стрит, Пилигрим-стрит и другие, «приняли активное участие» в съемках. Штаб-квартира Томаса Шелби и букмекерская контора на сериальной Уотер-лейн в действительности располагаются на Повис-стрит. Здесь же была снята драматическая сцена, открывающая первый сезон, где Томас Шелби едет на лошади по улицам. Кстати, если увидите рядом туристические автобусы The Beatles, не удивляйтесь: недалеко от Повис-стрит находится местечко, где родился участник знаменитой ливерпульской четверки Ринго Старр. Точный адрес – Мадрин-стрит, 9.

В великолепном здании XIX века в центре Ливерпуля – Зале Святого Георгия – снимался бал, куда в третьем сезоне отправляется вся банда «Острых козырьков». Именно там убивают прекрасную Грейс, любовь всей жизни Томаса Шелби. Здание построили по необходимости: в Ливерпуле часто проходили музыкальные фестивали и мероприятия, а постоянного места для приема не было. Вот и решили городские чиновники, что городу нужен свой концертный холл. Как-то одновременно ливерпульские власти поняли, что и здания суда в городе тоже не хватает, и, чтобы не тратиться на строительство двух сооружений, решили совместить и концерты, и суды. Сюда приезжали королева Виктория с принцем Альбертом, Чарльз Диккенс проводил здесь свои чтения, вышеупомянутый Ринго Старр давал на крыше здания концерт перед 50-тысячной аудиторией. Вплоть до 2021 года здание было в списке Всемирного наследия.

Адрес: St George’s Pl, Liverpool L1 1JJ

Знаменитые доки Ливерпуля тоже были частью съемочного процесса. Так, док Стенли стал местом, где произошла ужасная бойня между бандами. Как и всем известный Альберт-док, Стенли является памятником архитектуры. Часть складов пострадала во время авианалета в период Второй мировой войны. Док был спроектирован таким образом, чтобы вход осуществлялся через раздвижные ворота, врезанные в гранитные башни. Также док имеет связь с каналом через мост под Грейт-Ховард-стрит. Место, как раз подходящее для криминальных разборок.

Некоторые «лондонские» локации на самом деле тоже расположены в Ливерпуле. Так, штаб-квартира Алфи Соломонса, лидера конкурирующей бандитской группировки, по сюжету находится в районе Камден-Таун в Лондоне. Эти сцены снимали на одном из заброшенных заводов в Ливерпуле.

Клуб «Эдем», роскошный лондонский джаз-клуб, воссоздали в одном из клубов Ливерпуля. Его лишь понадобилось перекрасить в золотой цвет, чтобы выглядело дорого-богато. Чтобы преобразить помещение, потребовалось 30 галлонов золотой краски (цвет тщательно выбирали), и теперь ему дали название «Острое золото». Декораторы возвели танцпол и сцену для оркестра, а также создали замысловатую резьбу в виде скорпиона. Фасад же знаменитого клуба нашли в Болтоне. Гангстерским притоном стала… публичная библиотека. Улицу предоставили в распоряжение съемочной группы всего лишь на одно воскресенье, когда библиотека закрыта. Киношникам пришлось изрядно потрудиться, чтобы замаскировать парковочные автоматы и разметку на дорогах. Для пущей достоверности в кадр пустили побольше тумана.

Если отъехать от Ливерпуля, то можно зарулить в Порт-Санлайт. Именно в этой образцовой деревне в одном из псевдотюдоровских зданий находится дом тетушки Полли. Там же снималась сцена встречи Томаса Шелби с отцом Хьюзом, после которой главарь «козырьков» чуть ли не до смерти был забит приспешниками преподобного.

Манчестер

В поисках антуража съемочная группа добралась до Манчестера. В великолепных Банях королевы Виктории снимали сцену… торгов лошадьми, где Томас познакомился с красоткой Мэй Карлтон. Лошадей для этой сцены отбирали тщательно, так как дверные проемы здания невысокие, всего лишь 6 футов (182 см).

Мимо этого здания в стиле классического барокко невозможно пройти мимо – оно выделяется на фоне других городских построек. Фасад выполнен из разноцветной кирпичной кладки, внутри стены от пола до потолка облицованы глазурованной плиткой, а большинство окон украшены витражами. Некогда тут размещались огромная турецкая баня, частная прачечная и три бассейна, где тренировались спортсмены для Олимпийских игр. В 1952 году здесь появилась первая в стране ванна джакузи. В 1980-х годах один из бассейнов переделали в спортивную площадку для бадминтона, волейбола и нетбола. К сожалению, городские власти не в силах были содержать здание, и его пришлось закрыть. Сейчас Бани королевы Виктории можно посетить с экскурсией и полюбоваться интерьерами. Так как помещение не отапливается, открыто оно для визита только с апреля по ноябрь.

Адрес: Victoria Baths, Hathersage Road, Chorlton-on-Medlock, Manchester, M13 0FE

Время работы и цену билетов можно уточнить на сайте музея.

Нортвич

Этот городок в графстве Чешир особо любим киношниками. Создатели «Острых козырьков» выбрали здание Эрли-Холл для особняка Томми Шелби. Роскошная библиотека дома «сыграла» кабинет всемогущего предводителя банды, где он в раздумьях выкуривал одну сигарету за другой и куда приходили многочисленные посетители. Галерея трансформировалась в столовую, где семья Шелби собиралась для обсуждения своих дел. Именно в Эрли-Холл проходила схватка Томми с его заклятым врагом Алфи Соломонсом и были арестованы все члены клана Шелби.

Эрли-Холл был построен в середине XIX века на месте прежнего особняка династии Уорбертонов. Когда Роуленд Эгертон-Уорбертон достиг 21-летия, он решил заменить существующий, но требующий обновления дом на новый, однако хотел, чтобы дом одновременно и отражал характер и древность его родительского гнезда, и носил черты современности. Перед архитектором стояла сложная задача совместить несовместимое, и он задумал привнести в популярный на тот момент якобинский стиль элементы елизаветинской архитектуры. Вместе с владельцем поместья он объездил дома XVI века, чтобы убедиться, что все детали соответствуют стилю. Строительство обошлось в £30 000 – для середины XIX столетия это были колоссальные деньги (сейчас сумма эквивалентна £3 млн). Зато здание получилось уникальным.

В XX веке отдельные части здания разрушились, и их пришлось снести вместе с некоторыми помещениями для слуг, кухнями, а также столовой. Поскольку здание представляет историческую ценность, в 1987 году утраченные постройки были заменены пятью новыми в стиле всего ансамбля.

Эрли-Холл часто используют в кино. Здесь снимали такие фильмы, как «Сага о Форсайтах», «Приключения Шерлока Холмса», «Улица Коронации» и др. Долгое время Эрли-Холл является резиденцией виконта Эшбрука, в настоящее время там проживает 11-й виконт. Поместье можно посетить в любое время и прогуляться по прекрасному саду.

Адрес: Arley Hall & Gardens, Northwich, Cheshire, CW9 6NA

Подготовила Оксана Кеш