План на холодные дни: домашний уют, спа и правильные витамины

Сегодня я расскажу про комфортные и стильные аксессуары, в которых так прекрасно работается дистанционно, про новый гаджет, помогающий устроить спа-салон в домашних условиях, а также про правильные витамины с доставкой.

Работаем из дома с комфортом

Ощутить домашнее тепло и уют так легко со стильными тапками из новых коллекций Just Sheepskin (justsheepskin.com) и totes (totes.co.uk)!

Коллекция Just Sheepskin идеально подходит для тех, кто продолжает работать из дома, ведь январь в Британии – достаточно прохладный месяц, а в сезон многочисленных вирусов и простуд нужно держать ноги в тепле. И почему бы не делать это со стилем? Тапки созданы из натуральной овчины, с отделкой из ткани или замши, причем самых разных оттенков: розового, нежно-серого, шоколадного, каштанового, глубокого синего и карамельного.

Новинка этого сезона: подошва, которая также подходит для улицы. Все модели произведены по запатентованной технологии DREAMstep® – они оснащены пропитанным гелем слоем пены с эффектом памяти, который обеспечивает индивидуальную посадку стопы. В некоторых моделях используется водоотталкивающая обработка JUST Guard®, благодаря которой овчина всегда будет выглядеть великолепно.

В коллекции totes представлены шлепанцы из искусственного меха Nordic Cork, кашемировые тапки, войлочные сабо и коллекция Matching Fairisle Family. В некоторых моделях (как и у бренда Just Sheepskin) есть модели с подошвой для улицы – они идеально подходят для прогулок на свежем воздухе!

И если работа из дома не предполагает видеоконференций в Zoom с начальством или коллегами, то в велюровом супермягком и теплом комплекте totes Ladies Velour Loungewear & Sock Set (£40, totes.co.uk ) можно буквально жить.

Спа-уход на дому

Швейцарская компания RÉDUIT произвела технологический прорыв в уходе за волосами и кожей, выпустив в июне прошлого года коллекцию высокоточных косметических устройств. Это первая марка, разработавшая универсальные средства по уходу за кожей и волосами, которые обеспечивают салонное качество домашних процедур всего за 30 секунд! Я уже рассказывала про девайс RÉDUIT UNI. Устройства работают с разными съемными насадками: Skinpods – для лица, Hairpods – для волос, – и эта процедура, согласно исследованиям марки, в 38 раз более эффективна, чем традиционные уходовые средства.

RÉDUIT SPA (£189, reduit.com) – новый гаджет для ухода за кожей и волосами, аналог спа-процедуры на дому. Он оснащен первой в мире запатентованной технологией распыления, позволяющей внедрять все активные вещества из подов Smartpods глубоко в слои кожи (на 300% выше традиционных уходовых средств) и кутикулы волос, обеспечивая лучшее впитывание и результат.

В чем преимущества аппарата?

(1) В нем представлены 24 спа-процедуры по уходу за кожей и волосами. Вы можете выбрать различные Skinpods в зависимости от потребностей, целей и проблем ваших кожи и волос. Благодаря миксу активных ингредиентов можно уменьшить проявление морщин, повысить эластичность кожи или уровень ее увлажненности и защитить ее от внешних воздействий.

Поды-бестселлеры:

Clean Vapor – мягкое очищающее средство, отлично подходит для умывания утром и для завершающего этапа очищения вечером;

Pearl Diffusion – увлажняющая и осветляющая сыворотка с ниацинамидом;

Clear Dew – противовоспалительная увлажняющая сыворотка для проблемной кожи;

Precision Shield – увлажняющая защитная сыворотка;

Ageless Mist – антивозрастная сыворотка с пептидами меди, полисахаридами и коллагеном;

Hydro Boost – увлажняющая сыворотка с розой и трегалозой.

(2) Обеспечивает эффективное проникновение только качественных активных ингредиентов за считаные секунды.

Защитный барьер нашей кожи препятствует полному впитыванию активных ингредиентов традиционных средств. RÉDUIT Spa преодолевает этот барьер с помощью технологий магнитного распыления и ультразвуковой диффузии, которые помогают активным компонентам проникнуть глубже в кожу.

(3) Аппарат компактный и водонепроницаемый. Он изготовлен из силикона и гипоаллергенного алюминия, что делает его безопасным в использовании.

Эффективные витамины для решения конкретных проблем

Компания Feel (wearefeel.com) производит витамины под конкретные запросы потребителей. Она предлагает целый ряд различных эффективных комплексов: для улучшения качества сна, пищеварения, суставов, фокусировки внимания, иммунитета, общего настроения, витаминный бьюти-комплекс, пребиотики для красоты кожи и волос, комплекс с омега-3 и водорослями, витамины для беременных и мультивитамины.

Чем продукция Feel отличается от других витаминных комплексов? Используя только натуральные ингредиенты высочайшего качества, компания создает витаминные комплексы, которые являются «чистыми» и концентрированными. С ними не нужно ежедневно принимать большое количество капсул: в каждой из них находится максимальное количество исключительно полезных веществ. Витамины от Feel не содержат ГМО и подходят вегетарианцам и веганам. В них также нет наполнителей или красителей. Специалисты компании постоянно работают над созданием новых формул, тестируют эффективность комплексов, используя передовые технологии.

Благодаря минимальной упаковке стоимость продукции достаточно низкая. При подписке предоставляется скидка, с которой комплекс витаминов обойдется вам в сумму всего от £12 в месяц. Если вы передумаете или захотите попробовать какой-либо другой комплекс, то подписку можно легко отменить.

Мои фавориты – комплекс для повышения иммунитета Immunity и комплекс от высыпаний Skin Care.

Feel Immunity, от £13 в месяц

Сочетание высокоэффективных инновационных ингредиентов с фитохимическими веществами помогает поддерживать иммунную систему. Этот комплекс содержит тринадцать питательных компонентов высочайшего качества, в том числе бета-глюканы, семь растительных экстрактов, четыре витамина и минерала и два миллиарда пробиотиков.

Правительство Соединенного Королевства рекомендует ежедневно принимать 10 мкг витамина D для поддержания здоровой иммунной системы. В Feel Immunity содержится в два раза больше витамина D3 (предпочтительная форма витамина D для организма) – 20 мкг.

Feel Skin Care, от £14 в месяц

Формула Feel Skin Care создана для борьбы с четырьмя основными причинами высыпаний и прыщей. Для достижения наилучшего результата нужно пройти трехмесячный курс.

Активные ингредиенты комплекса работают на клеточном уровне: они уменьшают жирность кожи, укрепляют ее защитный барьер, помогают поддерживать нормальный уровень гормонов и снижают тревогу и стресс, которые могут вызывать высыпания.

Состав: корень лопуха (очищает организм от токсинов), астаксантин (мощный антиоксидант), лизин (заживляет кожу), ашвагандха КСМ-66 (повышает стрессоустойчивость), полифенолы (экстракт зеленого чая, снижает уровень жирности кожи).