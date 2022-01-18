В Британии число алкоголиков выросло на треть

Причина пьянства – локдаун

Пандемия привела к тому, что миллионы британцев стали дополнительно подвергать риску свое здоровье, выпивая в среднем до 50 единиц алкоголя (500 мл чистого спирта) в неделю, сообщает The Daily Mail.

В исследовании использовалась шкала AUDIT, разработанная Всемирной организацией здравоохранения для оценки проблем с алкоголем. AUDIT принимает во внимание ряд факторов, в том числе то, как часто люди пьют и сколько единиц спиртного они потребляют за один раз, чтобы определить, попадают ли они в категории «растущего» или «повышенного» риска.

Выяснилось, что число британцев, чье пьянство подвергает их здоровье риску, подскочило до 8 млн в октябре 2021 года – по сравнению с 6 млн в октябре 2019 года.

Около 5,5 млн мужчин потребляли алкоголь с возрастающим или повышенным уровнем риска за три месяца до конца октября – по сравнению с 4 млн в феврале 2020 года. Среди женщин этот показатель составил 2,3 млн – против 1,6 млн в 2020 году.

NHS рекомендует употреблять не более 14 единиц алкоголя в неделю – это примерно 2 бутылки сухого вина или 0,5 л водки. При превышении данной нормы появляется 1-процентный шанс умереть от заболеваний, связанных с употреблением спиртного. На столько же увеличивается риск водителя автомобиля попасть в аварию.

Профессор Джулия Синклер, заведующая кафедрой наркологии в Королевском колледже психиатрии, заявила, что в фиксируемом росте был виноват локдаун. В отличие от вечеринок в пабах, закрывающихся в 23:00, домашние возлияния могут длиться ночи напролет.