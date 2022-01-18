«Великая отставка», или Увольнение «белых воротничков»

Почему менеджеры жалуются на токсичную рабочую среду?

Согласно исследованию Censuswide, трое из четырех клерков-«белых воротничков» в Великобритании обдумывают возможность увольнения или смены карьеры. Их беспокоят такие проблемы, как выгорание, отсутствие баланса между работой и личной жизнью и токсичная рабочая среда. При этом более половины тех, кто занимается офисной, управленческой или административной работой, признались, что их моральный дух на нуле. Среди опрошенных – люди, трудящиеся как дома, так и в офисе. Такого депрессивного рабочего настроя в Великобритании не наблюдалось давно. Чем же недовольны сотрудники среднего класса? И как собираются удерживать их на местах работодатели?

Утечка кадров

Размышления об увольнении – это не досужие разговоры. Как выяснили социологи, в 2021 году предприятия уже пострадали от роста числа сотрудников, добровольно покидающих свои места. Причем эта тенденция не затормозилась, так что в 2022 году велика перспектива массовых увольнений.

С апреля по декабрь прошлого года было больше добровольных увольнений, чем за тот же период 2019 года, по словам 45% менеджеров, опрошенных Институтом сертифицированного менеджмента. Больше всего менеджеров уволилось в крупных организациях. Кроме того, 60% работодателей в частном секторе заявили, что сейчас труднее нанимать сотрудников, чем это было до пандемии COVID-19.

Опрос 1 226 менеджеров, проведенный в декабре, указывает на тектонические сдвиги на рынке труда, известные как «Великая отставка». Люди уходят с работы, поскольку они больше не способны балансировать между трудом и личной жизнью на фоне высокого уровня эмоционального выгорания. Исследование показало, что большинство фирм радикально изменили свои методы с тех пор, как коронавирус охватил Великобританию, и 89% организаций теперь предлагают гибкий график работы. (Для сравнения: до марта 2020 года этот показатель составлял 58%.)

Но существуют серьезные проблемы с набором персонала: почти 9 из 10 менеджеров заявили, что в настоящее время в их бизнесе есть вакансии, и более половины посетовали, что найти свежий персонал сейчас труднее, чем до того, как разразилась пандемия.

Как отметила главный исполнительный директор CMI Энн Франке, январский рынок труда станет еще более жестким, поскольку сотрудники ищут новые роли, соответствующие их изменившимся требованиям и стремлениям. «Просто предлагать большие зарплаты уже не поможет. Руководители, которые не адаптируют свои рабочие модели, останутся в нужде кадров, и их организации заплатят за это», – сказала Франке.

Эмоциональное выгорание

Что же происходит в головах «белых воротничков» и почему они так хотят уволиться? Такая ситуация – это следствие пандемического нервного перенапряжения со стороны как сотрудников, так и работодателей. Возвращаясь к исследованиям Censuswide, мы видим: пятая часть опрошенных участников считает, что атмосфера на их рабочем месте токсична, а около 18% уверены в том, что работодатели игнорируют их психическое благополучие.

Как отмечает исполнительный директор поставщика программ помощи сотрудникам Health Assured Бертран Штерн-Жилле, такие высказывания неудивительны: «Усталость на рабочем месте вызвана не только реакцией на COVID-19 и стрессом, который вирус оказал на всех, но и стиранием границ между работой и домом. И сегодня сотрудники должны проводить время с семьей, друзьями и принимать участие в мероприятиях, не связанных с работой, а не жить исключительно ради работы». Так клерки и выгорают.

При этом шефам важно определить, что они могут сделать, чтобы удержать сотрудников на рабочих местах. И деньги в этом случае не решат всех проблем – простым повышением зарплаты дело не закончится. «Когда люди увольняются с работы, для многих движущей силой, помимо зарплаты, являются здоровье и уход за детьми, а также лучшая культура на рабочем месте», – говорит Штерн-Жилле.

Зарплаты поднимут

Какие же меры предпримут работодатели для поднятия боевого духа «белых воротничков»? Эксперты полагают, что введение дополнительных льгот и улучшение культуры организации сверху вниз помогут сотрудникам чувствовать себя ценными и остановить их от увольнения.

К тому же планируют существенно повысить зарплаты. Так, доходы сотрудников среднего звена уже в первом квартале 2022 года обещают вырасти на четверть, поскольку компании, восстанавливающиеся после замедления распространения «омикрона», борются за сохранение своих кадров. Согласно выводам Robert Walters Group, фирмы, предоставляющие профессиональные услуги, планируют увеличить свой бюджет на повышение заработной платы на 10–15% в этом году – это максимальный рост с 2008 года, почти втрое превышает уровень инфляции.

Кстати, самое большое повышение зарплаты планируется для новичков. Однако около половины компаний в опросе Robert Walters Group заявили, что повысят плату нынешним сотрудникам, чтобы не отставать от более высокой, которую они предоставят новоприбывшим. И это станет наградой для профессионалов, которые оставались со своими работодателями на протяжении пандемии. Об ожидании повышения зарплаты после двухлетнего замораживания заявили более половины сотрудников. 66% респондентов пообещали, что уйдут с работы, если не получат справедливого вознаграждения, при этом 75% чувствуют себя «очень уверенно» в отношении возможностей трудоустройства в своем секторе.

В прошлом году зарплата новичков выросла на 6–8%, а для тех специалистов, которые перешли в сферу технологий или здравоохранения, повышение составило 15–20%. Как сказал управляющий директор Robert Walters UK Крис Пул, повышение зарплаты выше рыночной стоимости востребованных сотрудников было постоянной темой прошлого года. По его мнению, последствия могут быть печальными: сотрудники могут посчитать, что их дополнительный опыт в компании (по сравнению с новичками) больше не ценится или не вырос в цене за два года. «Именно поэтому мы и видим, что все больше компаний повышают зарплату своим реальным сотрудникам, чтобы они соответствовали новым стартовым зарплатам», – говорит Пул.

Постпандемийные ценности Согласно данным о зарплате в Великобритании на 2022 год, компенсация и льготы (65%), желательная схема премирования (53%) и гарантии занятости (40%) являются тремя китами постпандемийного профессионала. На самом деле гибкий график, удаленная работа и право на отпуск имеют гораздо меньшее значение для профессионалов – возможно, потому что более половины служащих заявили, что они «не станут спрашивать о гибкой работе на собеседовании в следующем году, так как, естественно, предполагают, что сейчас это данность».

Скидки на спортзал, служебные автомобили и схемы ваучеров были проданы в обмен на надежду «вдохновить коллег и корпоративную культуру» – более трети работников заявили, что это важный фактор для того, чтобы остаться или искать новую работу.

Инфляция равна повышению?

Более трети предприятий отметили, что они повышают заработную плату, чтобы не отставать от растущей инфляции, но рекрутер Роберт Уолтерс предупреждает, что компании могут оказаться в спирали «заработная плата – цена» в этом году, в результате чего более высокие цены на потребительские нужды и рост зарплат будут соответствовать друг другу.

Крис Пул добавил, что многие компании приняли решение о повышении заработной платы в 2022 году несколько месяцев назад, до того как получили четкое представление о том, насколько рост оплаты для новых сотрудников, а также инфляция повлияют на рынок труда. «Нет смысла в компаниях, предлагающих повышение заработной платы в качестве стимулятора морального духа, если влияние этого повышения на самом деле из-за инфляции не ощущается реально, и поэтому мы все чаще видим, что все больше компаний учитывают стоимость жизни при определении среднего показателя», – считает Пул.

Думается, что компаниям придется решать, насколько именно повысить зарплату, чтобы сохранить своих сотрудников, а также насколько они смогут переложить эти расходы на своих клиентов и потребителей.