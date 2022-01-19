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Борис Джонсон объявил об отмене плана Б

Борис Джонсон объявил об отмене плана Б
Фото Flickr.com

Упраздняются ковидные паспорта и масочный режим

Премьер-министр сообщил палате общин, что количество случаев заболевания снижается, а «омикрон», вероятно, прошел точку национального пика. Это означает, что теперь антиковидные правила можно смягчить и вернуться к менее строгому плану А, сообщает SkyNews.

С 27 января отменяется обязательное предъявление ковид-паспортов для допуска на массовые мероприятия. Также упраздняется требование об обязательном ношении масок, в том числе в школьных классах. Рекомендация работать из дома отозвана.

Правительство по-прежнему настоятельно советует носить маски в публичных местах, однако выбор остается за гражданами Британии – за нарушение масочного режима не будет предполагаться никакой ответственности.

В планах правительства также отмена требований по самоизоляции. В середине января сроки обязательного карантина были сокращены до пяти суток для тех, чей экспресс-тест оказался положительным. В будущем самоизоляция будет иметь рекомендательный характер. «Мы не будем штрафовать британцев из-за ковида, как не штрафуем их из-за гриппа», – отметил премьер.

Борис Джонсон заявил, что правительство в ближайшее время изложит свою долгосрочную стратегию жизни с ковидом и избежания введения ограничений в будущем. По словам премьер-министра, для этого британцам придется сохранять осторожность в последние недели зимы. Он подчеркнул, что пандемия еще не закончилась, добавив, что «омикрон» – это «нелегкая болезнь для всех, особенно если вы не вакцинированы».

Лидер лейбористов сэр Кейр Стармер заявил, что поддержит смягчение плана Б, «коль скоро научные данные говорят, что это безопасно», и попросил Бориса Джонсона обнародовать научные доказательства своего решения: это должно убедить общественность в том, что «он действует для защиты ее здоровья, а не только для сохранения своей работы».

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